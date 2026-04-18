Любимые герои возвращаются: стала известна дата выхода продолжения 'Ледникового периода'

"Ледниковый период: Точка кипения" станет первым мультфильмом серии, который не будет производиться студией Blue Sky Studios.

Студия 20th Century Studios раскрыла дату выхода мультфильма "Ледниковый период: Точка кипения". Это уже шестая по счету часть знаменитой франшизы, пишет Deadline.

Первые кадры нового мультфильма показали на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе. Актриса Квин Латифа, озвучивающая мамонта Элли, рассказала, что в продолжении мультфильма главных героев ждет путешествие в затерянный мир, где им предстоит преодолеть новые коварные препятствия.

В новом мультфильме снова появятся главные герои предыдущих частей франшизы: мамонты Мэнни и Элли, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего, а также белка Скрат.

"Ледниковый период: Точка кипения" станет первым мультфильмом серии, который не будет производиться студией Blue Sky Studios, закрывшейся в апреле 2021 года. Продюсерами ленты стали Лори Форте и Патрик Уорлок, а премьера запланирована на февраль 2027 года.

Напомним, что премьера первой части франшизы "Ледниковый период" состоялась в 2002 году. Проект стал коммерческим хитом, что побудило студию создать четыре продолжения, вышедшие в 2006, 2009, 2012 и 2016 годах.

Закрытие студии Blue Sky Studios - что известно

Напомним, что в 2021 году компания Disney закрыла студию Blue Sky Studios. Эта студия создала мультфильмы "Ледниковый период" и "Рио".

Представители Disney сообщили, что решение о закрытии вызвано неблагоприятными экономическими последствиями, вызванными пандемией коронавируса. 450 сотрудников компании были уволены.

С момента основания Blue Sky Studios создала 13 полнометражных мультфильмов. Последний мультфильм студии "Камуфляж и шпионаж" вышел в 2019 году.

Вас также могут заинтересовать новости: