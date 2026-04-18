Стрелка уговаривали 40 минут: в МВД раскрыли подробности теракта в Киеве

У стрелка было легальное оружие, право на которое он подтвердил в декабре 2025 года.

Стрелком, устроившим теракт в Киеве, оказался гражданин Украины 1968 года рождения. Об этом во время брифинга рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНИАН.

"Он шел по улице, с улицы Демеевской начинал свой путь. По пути он застрелил четырех наших граждан, пятого гражданина он уже застрелил непосредственно, который был заложником в этом магазине", – сказал Клименко.

Он добавил, что стрелок имел при себе официально зарегистрированный карабин. Также, по словам Клименко, в декабре 2025 года проводился отстрел оружия. Тогда он предоставил медицинскую справку для этого.

"Следствие установит, кто выдавал, какие органы, какое медицинское учреждение выдавало эту справку и написало заявление о продлении пользования данным оружием", – добавил Клименко.

Он отметил, что по предварительной информации, в больницу доставлено 10 раненых, из них один ребенок. Всех заложников, которых стрелок удерживал в супермаркете, также эвакуировали в больницы. Были ли у них ранения и если да, то какой степени, Клименко не уточнил. В то же время он раскрыл детали переговоров со стрелком перед его ликвидацией.

"Переговорщики полиции общались с ним около 40 минут, мы его уговаривали, понимая, что там был раненый человек. Мы предлагали занести соответствующие жгуты для того, чтобы перевязать рану и так далее. Но он не реагировал, поэтому была дана команда на его ликвидацию. Тем более после того, как он застрелил одного из заложников", – отметил Клименко.

Он сказал, что пока неизвестно, сколько точно заложников находилось в магазине. По предварительной информации это было около четырех человек, но их могло быть и больше. Также Клименко отметил, что стрелок действовал хаотично.

"Он подходил к каждому человеку. Когда я проходил по пути его движения именно к этой точке, было видно, что он просто расстреливал людей в упор. Подходил и расстреливал. Вы уже видели видео, которое было выложено по одному из таких фактов. Поэтому шансов у людей выжить было очень мало. Но стрелял одиночными выстрелами, потому что это карабин, который стреляет одиночными выстрелами", – пояснил Клименко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате стрельбы в Киеве известно о пяти погибших. По его словам, украинским правоохранителям также удалось спасти четырех заложников.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что кроме 10 госпитализированных, известно еще о пяти пострадавших в результате стрельбы. А генпрокурор Руслан Кравченко отметил, что в квартире, в которой проживал нападавший, перед началом стрельбы возник пожар.

