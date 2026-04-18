Военный сообщил об ухудшении ситуации в Славянске и Краматорске: что там происходит

В последнее время ситуация в Краматорске и Славянске Донецкой области ухудшилась. Такое заявление сделал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

В эфире телеканала "Мы – Украина" военный отметил, что россияне усилили давление на этом направлении, но это не связано с летним или весенним наступлением, поскольку враг давит постоянно.

В то же время возросло количество атак на Краматорск и Славянск с применением авиабомб.

"На этой неделе противник применил КАБ-1500 и уничтожил еще несколько зданий в центре города (Славянска, – УНИАН). То есть дерзость противника не оправдана никакими методами и средствами. Но есть возможность применять тактическую авиацию, противник увеличил ее применение в последнее время в два раза. (...) Он применяет именно такое оружие в первую очередь, чтобы вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов. Террор, запугивание гражданского населения", – добавил Запорожец.

Отдельно он сказал, что увеличилось количество применений дронов на оптоволокне по Краматорску. В частности, со стороны Часового Яра. Этими дронами враг атакует военный автотранспорт или другие цели.

