В Словакии сгорел автобус, который перевозил домой жителей Закарпатья, - журналист

Более 30 пассажиров автобуса спаслись.

Ночью на трассе в Словакии полностью сгорел автобус, который перевозил жителей Закарпатья в Украину. К счастью, более 30 пассажиров спаслись, сообщает журналист Виталий Глагола.

Пассажиры, ехавшие в рейсовом автобусе "POPOVICH BUS", рассказали журналисту, что инцидент произошел около 02:00 на трассе E50 между Кошице и Михаловце в Словакии. Автобус ехал из Праги в Тячев, но внезапно начал гореть прямо во время движения. Внутри находились закарпатцы, которые возвращались домой.

Журналист отметил, что двери автобуса заклинило, из-за чего люди внутри фактически оказались в ловушке. Позже двери все же удалось открыть и пассажиры смогли спастись.

Кроме того, Глагола подчеркнул, что автобус сгорел полностью - вместе с чемоданами, вещами и документами. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Но, как мне подтвердили, по меньшей мере у 6 человек сгорели документы", - добавил журналист.

