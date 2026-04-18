Через пять лет в Украине будут космические войска: депутат рассказал об их главных задачах

Космическая разведка и телекоммуникационные спутники должны усилить независимость Украины.

Планы о создании Космических Сил в составе ВСУ – это стратегический ответ на новые угрозы со стороны Российской Федерации, которая уже дважды запустила по украинским городам систему "Орешник". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Войска противовоздушной обороны отвечают за горизонт только до 30-40 километров. А траектория "Орешника" выходит в космос - это более 100 километров", - пояснил Вениславский.

При этом "Орешник" эффективнее всего перехватить до момента разделения боевых блоков в космосе.

"Потому что легче сбить одну цель, чем шесть, которые уже разделились и маневрируя летят в разных направлениях на гиперзвуковой скорости. А чтобы сбить ракетоноситель, нам надо выйти на высоту выше 100 километров", - подчеркнул он.

Работа над запуском спутников

Вениславский считает, что собственная космическая разведка и телекоммуникационные спутники должны дать Украине независимость и полную картину ситуации в режиме реального времени.

Он также напомнил о наработках, в частности, уже во время войны подразделения ГУР дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос. Первый раз - на высоту более 100 километров, второй - 204 километра. Еще одним прорывом стал запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте около 8 тысяч метров. Это фактически создание "воздушного космодрома".

По его словам, , чтобы Космические Силы стали функциональными, Украине на первом этапе необходимо развернуть собственное созвездие из 8-10 спутников – радиолокационных, оптико-электронных и телекоммуникационных. При этом у Украины есть потенциальные технические возможности выводить их на орбиты: "Мы входим в клуб менее десятка стран, которые имеют космические технологии. Наши разработки могут существенно усилить космическую отрасль ЕС, стратегической задачей которого является выход в космос с территории Европы. А мы это уже сделали".

Сроки создания Космических сил

По словам депутата, после голосования за соответствующий закон будет создано командование Космических сил.

"Чтобы получить первые практические результаты, пройдет не меньше года, а полноценные Космические Силы сможем создать за 3-5 лет", - считает он.

При этом даже после окончания войны Космические Силы останутся залогом мира и драйвером экономики. Спутники можно будет переформатировать под гражданские нужды: от геологической разведки до собственного защищенного интернета, который станет государственной альтернативой Starlink.

Напомним, что для защиты от ударов российской баллистической ракеты "Орешник" Украине нужна многослойная противовоздушная оборона. Первоочередная задача – зафиксировать ее запуск. А затем нужно спрогнозировать траекторию "Орешника" и подтвердить, что он летит атаковать территорию Украины. Когда это установлено, должна активироваться система перехвата.

При этом Украина уже наносила успешные удары по российскому полигону "Капустин Яр", откуда запускаются ракеты "Орешник". По мнению экспертов, это свидетельствует о способности Сил обороны Украины выводить из строя предприятия российского ВПК.

Вас также могут заинтересовать новости: