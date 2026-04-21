Смартфон начнет 'летать': эксперты советуют делать эту простую вещь раз в неделю

Отмечается, что этот ритуал поможет очистить память и избавиться от системных сбоев без помощи специалистов.

Даже самые современные смартфоны нуждаются в регулярном "отдыхе", чтобы сохранять скорость работы и избегать системных ошибок. Как пишет Gandul.ro, постоянная работа устройства в фоновом режиме истощает его ресурсы так же, как отсутствие сна истощает человека.

Почему телефон начинает "тормозить"

Поскольку смартфон – это умное устройство, его операционная система непрерывно выполняет множество задач. Со временем, если не давать системе покоя, "могут возникать мелкие ошибки, сбои приложений или сокращенное время отклика системы", отмечают эксперты издания. Но решить эту проблему можно за считанные секунды.

Как говорится в публикации, перезагрузка мобильного устройства позволяет:

загрузить все внутренние процессы;

сбросить те задачи, которые "зависли";

освободить оперативную память от фоновых приложений.

Золотое правило: как часто это делать

Хотя четких технических регламентов не существует, большинство производителей и специалистов советуют придерживаться графика – один раз в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы "устройство поддерживало производительность и не перегружалось".

"Правда, в последних моделях само устройство просит это сделать, чтобы добавить новые функции в обновления и тому подобное, но в противном случае следует установить напоминание о перезапуске примерно раз в неделю", – отмечает источник.

Защита от киберпреступников

Помимо технического "здоровья", автор напоминает о безопасности данных. Еженедельная перезагрузка критически важна для защиты конфиденциальной информации.

Эксперты по кибербезопасности настаивают на этой практике, поскольку она помогает защититься от так называемых "уязвимостей нулевого дня". Это угрозы, которые еще неизвестны разработчику, но уже используются хакерами для шпионажа или кражи информации.

Спасение аккумулятора

Эксперты напоминают, что оптимально держать заряд аккумулятора в диапазоне 20–80%. Постоянная зарядка до 100% ускоряет старение аккумулятора, тогда как bypass-режим помогает этого избежать, сохраняя питание устройства от сети.

