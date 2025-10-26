В отличие от Neuralink Маска, проект Merge Labs не требует хирургического вмешательства.

Глава OpenAI Сэм Альтман финансирует новый стартап Merge Labs, который разрабатывает неинвазивный мозг-компьютерный интерфейс. В отличие от Neuralink Илона Маска, требующей операции и вживления электродов, проект Merge Labs работает с ультразвуком и магнитными полями, чтобы "читать" человеческие мысли без хирургического вмешательства.

По данным The Verge, Merge Labs собирает 250 миллионов инвестиций через венчурное подразделение OpenAI. В числе разработчиков числится Михаил Шапиро, биоинженер из Caltech, известный своими исследованиями по взаимодействию с мозгом через ультразвук.

Работы Шапиро в Caltech показали, что звуковые волны можно использовать для стимуляции нейронов, а не для их физического подключения. Он также занимался генной инженерией клеток, делая их чувствительными к ультразвуку.

Ранее Сэм Альтман говорил, что не стал бы вживлять ничего себе в голову, но мечтает о технологии, с которой можно просто подумать - и ChatGPT ответит: "Возможно, я хочу только "режим чтения". Чтобы ИИ мог понимать, но не менять мои мысли".

По слухам, именно эта концепция - "read-only" мозгового интерфейса - и лежит в основе Merge Labs. Стартап хочет создать систему, которая сможет считывать сигналы мозга без хирургического вмешательства, используя комбинацию из звуковых волн и магнитных полей.

