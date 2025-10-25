Более 850 общественных деятелей подписали заявление с призывом запретить разработку искусственного сверхинтеллекта.

Более 850 экспертов по искусственному интеллекту, предпринимателей и общественных деятелей подписали открытое заявление с призывом остановить разработку сверхинтеллекта - ИИ, который способен превзойти человека практически во всех когнитивных задачах. Об этом сообщает CNBC.

Среди подписантов - основатель Virgin Ричард Брэнсон, сооснователь Apple Стив Возняк, а также ключевые фигуры в развития ИИ - Йошуа Бенжио, Джеффри Хинтон и профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел.

Эти исследователи, которых называют "крёстными отцами искусственного интеллекта", предупреждают, что создание сверхинтеллекта без контроля может привести к ограничению свобод людей, угрозам безопасности и даже риску вымирания человечества.

Авторы заявления требуют временного запрета на разработку таких систем, по крайней мере до тех пор, пока не появится научный консенсус и широкая общественная поддержка, подтверждающие, что сверхинтеллект можно создать и безопасно контролировать.

К инициативе присоединились не только специалисты по технологиям, но и представители самых разных сфер: учёные, журналисты, религиозные лидеры, бывшие политики.

В числе подписантов оказались экс-глава Объединённого комитета начальников штабов США Майк Маллен, бывший советник по нацбезопасности Сьюзан Райс, а также Стив Бэннон и Гленн Бек, известные союзники Дональда Трампа. Из более неожиданных имён - принц Гарри и Меган Маркл, а также экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

В заявлении подчёркивается, что даже лидеры крупнейших компаний, работающих с ИИ, осознают опасность слишком быстрого прогресса. Так, Сэм Альтман ещё в 2015 году писал, что развитие сверхчеловеческого интеллекта - это, вероятно, главная угроза существованию человечества, а Илон Маск оценил вероятность катастрофического исхода от создания такого ИИ в 20%.

Один из инициаторов заявления, Йошуа Бенжио, отметил, что уже через несколько лет ИИ может превзойти большинство людей в большинстве умственных задач:

"Чтобы безопасно двигаться в сторону сверхинтеллекта, нужно научно определить, как создавать системы, которые в принципе не способны причинять вред - ни из-за ошибок, ни из-за злонамеренного использования".

