Компания Neuralink Илона Маска уже в октябре начнет клинические испытания нового нейроимпланта, который сможет переводить мысли человека в текст. Об этом пишет Bloomberg.

В первую очередь технология предназначена для помощи пациентам с тяжелыми нарушениями речи, например после инсульта или при нейродегенеративных заболеваниях. Такие люди сохраняют способность мыслить, но некоторые не могут контролировать движения рта, чтобы произносить слова.

"Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить", – заявили в Neuralink. Компания не уточнила, сколько пациентов планируется привлечь для испытаний нового импланта..

При этом Neuralink отметила, что к 2030 году планирует начать чипировать и здоровых людей, что позволит им силой мысли управлять компьютерами и общаться "телепатически", в том числе с чат-ботами – "даже быстрее, чем если бы приходилось произносить слова".

Пока что возможности мозгового чипа Neuralink ограничены. С его помощью человек может выполнять повседневные задачи, например, включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в видеоигры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск, глава Neuralink, планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Компания также разрабатывает новое устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

