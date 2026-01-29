Google интегрировала Gemini в Chrome, превратив его в 'ИИ-браузер': что нового

Одной из главных новинок стала боковая панель с доступом к Gemini, которая всегда доступна прямо в интерфейсе браузера.

Google представила крупное обновление для настольной версии Chrome, которое, по словам компании, приближает приложение к названию "ИИ-браузер". В его основе лежит новый искусственный интеллект Gemini 3.

Одной из главных новинок стала боковая панель с доступом к Gemini, которая всегда доступна прямо в интерфейсе браузера. Он умеет не только анализировать веб-страницы, но и понимать контекст целых групп вкладок, что= должно улучшить многозадачность, облегчив работу с кучей открытых страниц.

Также Chrome получил интеграцию с Nano Banana и теперь может на лету создавать или преобразовывать изображения из интернета по текстовым запросам. Обратиться к Nano Banana можно через боковую панель с ИИ-ассистентом.

Еще одно ожидаемое обновление – функция Personal Intelligence, которая появится в ближайшие месяцы. С ее помощью Gemini может использовать личные данные из подключенных сервисов, включая фотографии, чтобы давать уникальные контекстно-осмысленые ответы.

Для платных подписчиков сделали Auto Browse: это ИИ-агент, который может автоматизировать многоэтапные задачи пользователей. Например, сравнить цены на авиабилеты и гостиницы для отпуска, заполнить онлайн-формы на сайте, закинуть нужный товар в корзину, применив скидку и оформив доставку, и так далее.

Сообщается, что все перечисленные функции развертываются постепенно по регионам и скоро станут доступны всем пользователям Chrome.

Ранее Google показала свой экспериментальный ИИ-браузер Disco, который, "переосмысливает серфинг в интернете". Главная особенность приложения – вместо привычных вкладок в нем предлагаются пользовательские проекты с Gemini.

Статистика за 2025 год показывает, что доля Google Chrome на рынке браузеров увеличилась до 78%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения, Microsoft Edge, который находится на 2-м месте, пользуется всего 10%.

