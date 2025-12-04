Google назвала свои любимые расширения для Chrome в 2025 оду

Вы вряд ли удивитесь, обнаружив, что все они в той или иной степени используют искусственный интеллект.

Вслед за топом поисковых запросов Google опубликовала еще один рейтинг, в который вошли лучшие расширения для браузера Chrome в этом году. Вы вряд ли удивитесь, обнаружив, что все они в той или иной степени используют искусственный интеллект.

Стоит отметить, что эти расширения предназначены не только для Chrome, но и для других браузеров на движке Chromium, включая Edge, Opera и Brave.

Monica и Sider – ИИ-компаньйоны для работы с веб-сайтами, умеющие быстро обрабатывать длинные страницы, переводить текст, генерировать картинки и создавать черновики текста прямо на боковой панели без переключения вкладок;

HARPA AI – отслеживает страницы, которые вы посещаете, и помогает находить выгодные предложения, включая падение цен.

Quillbot – текстовый редактор на базе ИИ, который объединяет веб-поиск, инструменты написания/редактирования, а также проверки грамматики.

Fireflies.ai и Bluedot – помощники для онлайн-встреч: они записывают, транскрибируют и делают краткие конспекты звонков.

QuestionAI и eJOY – ИИ-репетиторы для студентов, которые помогают в изучении сложного материала, написании текстов и решении задач.

Adobe Photoshop – набор инструментов для редактирования изображений, в том числе на базе ИИ, прямо в браузере.

Phia – шопинг-расширение с ИИ для автоматического сравнения цен при покупках в браузере.

Статистика за ноябрь 2025 года показывает, что доля Google Chrome на рынке браузеров увеличилась до 78%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения, Microsoft Edge, который находится на 2-м месте, пользуется всего 10%.

УНИАН рассказывал, как вернуть uBlock и другие блокировщики рекламы в Chrome. Возможно, некоторые из ваших любимых расширений уже завтра перестанут работать.

