Портативные консоли, актуальные в 2026 году: эксперты выбрали 5 лучших моделей

В списке есть продукция как для самых требовательных геймеров, так и тех, кто предпочитает компактные размеры.

Авторитетный ресурс PC Gamer обновил рейтинг портативных игровых ПК и выделил пять устройств, которые лучше всего отражают текущее состояние рынка.

В подборку вошли 5 моделей на Windows и SteamOS, каждая из которых получила свою роль – от максимальной мощности до лучшего баланса и компактности.

Lenovo Legion Go S SteamOS – лучший портативный ПК в целом

Главным выбором редакции стал Lenovo Legion Go S. Авторы отмечают, что устройство удачно сочетает производительность и удобство использования, предлагая более "консольный" опыт благодаря предустановленной системе SteamOS и современным AMD-чипам.

Устройство предлагает монолитный корпус, мгновенный переход в спящий режим и идеально подходит для библиотеки Steam. При этом оно проще и доступнее, чем более тяжелые Windows-конкуренты.

Steam Deck – лучший бюджетный вариант

Steam Deck остается самым доступным и массовым портативным ПК. За относительно небольшие деньги покупатель получает сбалансированную приставку с высоким качеством сборки.

Обновленный OLED-экран улучшил качество изображения и автономность, сделав устройство еще более удобным для длительных игровых сессий, но из-за устаревшего железа устройство Valve уже не справляется с запуском современных ААА-игр.

Asus ROG Xbox Ally X – лучшая портативная Windows-консоль

ROG Xbox Ally X признан самым производительным Windows-устройством в сегменте. Он ориентирован на пользователей, которым важна максимальная мощность и возможность запускать современные AAA-проекты на высоких настройках.

PC Gamer подчеркивает, что это фактически портативный игровой ПК уровня ноутбука, но в компактном форм-факторе. Его главный минус – высокая цена и менее удобный интерфейс по сравнению со SteamOS.

Lenovo Legion Go – портативный ПК с большим дисплеем

Lenovo Legion Go получил отдельное место в рейтинге благодаря своему крупному 8,8-дюймовому экрану с разрешением 1600p и частотой 144 Гц.

Авторы отмечают, что это устройство лучше всего подходит тем, кто хочет максимальный визуальный комфорт в портативном форм-формате. Съемные контроллеры добавляют гибкости, но сам девайс остаётся тяжелым и менее удобным для длительной игры в руках.

Ayaneo Flip DS – для тех, кто ценит компактность

Тем, кто предпочитает компактные размеры, стоит рассмотреть Ayaneo Flip DS. Она отличается форм-фактором с двумя экранами: основным игровым и дополнительным сенсорным для навигации и вспомогательных функций.

PC Gamer отмечает, что она похожа на футуристичную версию Nintendo DS, при этом начинка здесь современная. Хоть автономность оставляет желать лучшего.

Что касается Steam Deck 2, то ее релиз состоится не раньше 2028 года. Valve не раз говорила, что откладывает второе поколение, ожидая по меньшей мере 50-процентного "скачка" в производительности.

Меж тем в 2027 году на рынке может появится новая портативная консоль от PlayStation. По слухам, она сможет нативно запускать игры не только для PS6, но и для PS5 и PS4.

