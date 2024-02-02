В списке есть продукция Nintendo, Valve, Ayaneo, не только.

Если еще совсем недавно портативные консоли были на грани исчезновения, то сейчас об этом даже не идет речи. Портал TechRadar протестировали их все, чтобы рассказать вам (и нам) о лучших игровых портативках, которые можно купить в начале 2024 года.

В списке есть продукция Nintendo, Valve, Ayaneo, и не только.

Nintendo Switch OLED . Корону, считает издание, по-прежнему носит консоль Nintendo, органично сочетающая в себе универсальность и доступ к большому каталогу топовых игр. Модель OLED отличается от оригинала увеличенным до 7 дюймов экраном, на котором куда приятнее потреблять игровой контент.

. Корону, считает издание, по-прежнему носит консоль Nintendo, органично сочетающая в себе универсальность и доступ к большому каталогу топовых игр. Модель OLED отличается от оригинала увеличенным до 7 дюймов экраном, на котором куда приятнее потреблять игровой контент. Nintendo Switch Lite . Портативна для тех, кто особенно ценит компактность и яркие цвета. Девайс получил дисплей на 5.5 дюйма и продается практически в любых расцветках. А "начинка" у девайса такая же, как на "больших" моделях Switch. Главный минус – отсутствует возможность подключения к телевизору.

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Steam Deck . Лучший способ играть в Steam-игры лежа не диване, говорится в материале. Даже самая топовая конфигурация "дека" получится дешевле, чем игровой ноутбук, и играть будет в разы комфортнее. Все благодаря форм-фактору со встроенными контроллерами и экраном. Минусы тоже есть – не лучшая автономность, особенно, если играть в ААА-тайтлы.

Super Pocket . Не только самая дешевая модель в списке, но и, безусловно, лучший выбор для ретро-геймеров. Этот карманный портативный компьютер сделан в стиле Game Boy, оснащается 2,8-дюймовым IPS-экраном и имеет большую библиотеку уже встроенных игр.

Ayaneo Air Plus . Лучшая портативка высокого класса. Она в разы мощнее и компактнее Steam Deck, и поставляется с Windows, а это означает, что она совместима с еще большим количеством игр. Еще у консоли есть удобные тактильные кнопки, которые вызывают ощущение щелчка, и отличный 6-дюймовый IPS-экран 1080p. Но есть серьезный минус: ценник в $1000.

Как сообщал УНИАН, в этом году ожидается выхода наследника Switch. О будущей консоли Nintendo уже известно очень много: 8-дюймовый экран, цена в 400 долларов и графика уровня PS5 и Xbox Series. Но она снова будет строиться на технологии LCD, а не OLED, как предполагалось.

Что касается Steam Deck 2, то выхода нового устройства Valve придется ждать минимум пару лет, а цена якобы заметно вырастет. До того момента на рынке появится Switch 2 и новый Xbox.

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