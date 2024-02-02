Если еще совсем недавно портативные консоли были на грани исчезновения, то сейчас об этом даже не идет речи. Портал TechRadar протестировали их все, чтобы рассказать вам (и нам) о лучших игровых портативках, которые можно купить в начале 2024 года.
В списке есть продукция Nintendo, Valve, Ayaneo, и не только.
- Nintendo Switch OLED. Корону, считает издание, по-прежнему носит консоль Nintendo, органично сочетающая в себе универсальность и доступ к большому каталогу топовых игр. Модель OLED отличается от оригинала увеличенным до 7 дюймов экраном, на котором куда приятнее потреблять игровой контент.
- Nintendo Switch Lite. Портативна для тех, кто особенно ценит компактность и яркие цвета. Девайс получил дисплей на 5.5 дюйма и продается практически в любых расцветках. А "начинка" у девайса такая же, как на "больших" моделях Switch. Главный минус – отсутствует возможность подключения к телевизору.
- Steam Deck. Лучший способ играть в Steam-игры лежа не диване, говорится в материале. Даже самая топовая конфигурация "дека" получится дешевле, чем игровой ноутбук, и играть будет в разы комфортнее. Все благодаря форм-фактору со встроенными контроллерами и экраном. Минусы тоже есть – не лучшая автономность, особенно, если играть в ААА-тайтлы.
- Super Pocket. Не только самая дешевая модель в списке, но и, безусловно, лучший выбор для ретро-геймеров. Этот карманный портативный компьютер сделан в стиле Game Boy, оснащается 2,8-дюймовым IPS-экраном и имеет большую библиотеку уже встроенных игр.
- Ayaneo Air Plus. Лучшая портативка высокого класса. Она в разы мощнее и компактнее Steam Deck, и поставляется с Windows, а это означает, что она совместима с еще большим количеством игр. Еще у консоли есть удобные тактильные кнопки, которые вызывают ощущение щелчка, и отличный 6-дюймовый IPS-экран 1080p. Но есть серьезный минус: ценник в $1000.
Как сообщал УНИАН, в этом году ожидается выхода наследника Switch. О будущей консоли Nintendo уже известно очень много: 8-дюймовый экран, цена в 400 долларов и графика уровня PS5 и Xbox Series. Но она снова будет строиться на технологии LCD, а не OLED, как предполагалось.
Что касается Steam Deck 2, то выхода нового устройства Valve придется ждать минимум пару лет, а цена якобы заметно вырастет. До того момента на рынке появится Switch 2 и новый Xbox.