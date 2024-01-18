Выхода нового устройства Valve придется ждать минимум пару лет. До того момента на рынке появится Switch 2 и новый Xbox.

Прошлей осенью Valve выпустила консоль Steam Deck с OLED-экраном. Дальше компания планирует выпустить вторую версию своей хитовой консоли.

Пользователь китайского форума Chiphell поделился инсайдом, что изменят в устройстве, и когда оно выйдет. На утечку обратило внимание ряд авторитетных СМИ, которые посчитали ее более чем достоверной.

Согласно опубликованной информации, Steam Deck 2 получит OLED-дисплей с разрешением 900p и кадровой частотой 90 Гц – у оригинальной модели LCD-экран и разрешение 720р. Также стоит ждать улучшений по яркости по сравнению с оригиналом.

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Консоль будет построена на базе 6-ядерного процессора с 16 вычислительными блоками GPU в сочетании с памятью LPDDR5X-8533. Есть предположение, что этот процессор будет использоваться чип на архитектуре Zen 4, который представляет собой серьезное обновление по сравнению с Zen 2, использующимся в оригинальном Steam Deck.

Если верить утечке, выхода Steam Deck 2 придется ждать как минимум пару лет: он запланирован на третий или четвертый кварталы 2026 года. Цена устройства не называется, но она будет выше по сравнению с первой версией ($399) из-за более мощного железа.

Как ожидается, в 2026-м также выйдет Xbox нового поколения. Sony к тому моменту сможет предложить только PlayStation 5 Pro с менее актуальным "железом".

Новое поколение Nintendo Switch тоже на подходе. Свежие слухи указывают на то, что портативная консоль получит 120-герцовый экран и будет стоить $400. А выйдет она уже в этом году.

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