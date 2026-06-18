HDMI 2.2 скоро появится в телевизорах и мониторах: каким будет изображение будущего

Его ключевой фишкой станет пропускная способность в 96 Гбит/с, что ровно вдвое больше, чем у нынешнего HDMI 2.1.

Уже в 2027 году на рынке появятся первые устройства, поддерживающие обновленный стандарт HDMI 2.2. Об этом пишет TechRadar со ссылкой на заявление HDMI Licensing Administrator (организация, которая управляет лицензированием стандарта HDMI и контролирует его использование производителями).

Его ключевой фишкой станет пропускная способность в 96 Гбит/с, что ровно вдвое больше, чем у нынешнего HDMI 2.1 (48 Гбит/с). Для полной реализации возможностей потребуется новый тип кабеля Ultra96, сертифицированный под повышенную скорость передачи данных.

Благодаря этому HDMI 2.2 сможет обеспечивать более высокие разрешения и частоты обновления, включая несжатые 8K при 240 Гц или даже 16K при 60 Гц. Для геймеров это означает возможность играть в 4K с высокой герцовкой без применения сжатия DSC. Хотя эта технология уже считается эффективной, она иногда может вносить задержки и артефакты.

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Новый интерфейс, предположительно, появится на консолях следующего поколения и видеокартах AMD с архитектурой RDNA 5. Релиз новинок ожидается не раньше 2028 года.

Наиболее заметным нововведением для обычных пользователей станет появление технологии HDMI Latency Indication Protocol (LIP), которая призвана улучшить синхронизацию звука и картинки. Она ориентирована на домашние мультимедийные системы с телевизорами, саундбарами и AV-ресиверами.

Многие владельцы смарт-телевизоров убеждены, что все HDMI-разъемы одинаковы, но это распространенное заблуждение. На деле же, неправильное подключение может незаметно ухудшать качество изображения и звука и даже ограничивать возможности смарт-тв.

УНИАН рассказывал, для чего на самом деле нужен HDMI-порт в машине. Сегодня он встречается не так часто, но по-прежнему может быть полезен для развлечений пассажиров.

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