Вы неправильно используете HDMI на своем Smart TV: как исправить это раз и навсегда

Многие пользователи списывают плохой звук и картинку на "слабый" телевизор, хотя проблема – в неправильной настройке HDMI.

Многие владельцы смарт-телевизоров убеждены, что все HDMI-разъемы одинаковы, но это распространенное заблуждение. На деле же, неправильное подключение может незаметно ухудшать качество изображения и звука и даже ограничивать возможности смарт-тв

Как объясняют эксперты HowToGeek, главная ошибка – подключение устройств "в любой свободный порт". Если вы покупали новый телевизор в последние пару лет, то, cкорее всего, рядом с HDMI-портом указано ARC или eARC. Несмотря на схожие названия, эти технологии предлагают разные возможности.

Если подключить саундбар или ресивер в обычный HDMI-порт, звук по-прежнему будет работать, но часто в сжатом виде, без поддержки продвинутых форматов вроде Dolby Atmos, а часть возможностей вашей техники просто не будет использоваться.

Именно поэтому производители телевизоров выделяют отдельный HDMI-порт с пометкой ARC или eARC. Он позволяет устройству отправлять звук обратно на внешнюю аудиосистему по одному кабелю, без дополнительных проводов и в лучшем качестве. Это особенно важно для при просмотре контента со стриминговых сервисов.

Как уже упоминалось, рядом с HDMI-портом, поддерживающим эти функции, обычно есть метка ARC или eARC. Однако если вы их не видите, вы можете проверить настройки звука на телевизоре или заглянуть в инструкцию, чтобы точно узнать, какие разъемы поддерживают эти возможности.

Еще одна частая проблема – старый или неподходящий HDMI-кабель. Внешне они одинковы, они отличаются пропускной способностью. Старые кабели могут ограничивать разрешение, частоту обновления в играх и HDR, а также не передавать качественный звук.

Для современных Smart TV лучше использовать кабель формата HDMI 2.1, особенно при работе с консолями вроде PS5 и Xbox Series, которые выводят 4K при 120 FPS через HDMI 2.1. При подключении к HDMI 2.0 пользователи ограничивают себя 4K при 60 Гц или 1080p/1440p при 120 Гц.

Впрочем, чтобы все это работало корректно, важно убедиться, что включены нужные настройки. Даже при использовании правильного кабеля и порта, без соответствующей конфигурации телевизор просто не будет передавать сигнал на аудиосистему в нужном качестве.

Зайдите в настройки звука вашего телевизора и убедитесь, что функция ARC или eARC активирована. Также стоит проверить сам кабель: он должен быть высокоскоростным с пропускной способностью не менее 18 Гбит/секунду, а для максимального качества лучше использовать кабель стандарта Ultra High Speed HDMI. Обычно такая информация указана прямо на самом кабеле.

Многие домашние системы работают не так, как задумано, потому что пользователи подключают все через саундбар и оставляют настройки по умолчанию. На первый взгляд все работает нормально, но такие мелочи незаметно снижают качество звука и общий опыт просмотра.

Такая простая проверка может заметно улучшить и картинку, и звук – без каких-либо дополнительных затрат.

