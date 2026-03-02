Вот для чего на самом деле нужен HDMI-порт в вашей машине

Сегодня он встречается не так часто, но по-прежнему может быть полезен для развлечений пассажиров.

Около десяти лет назад на рынке начали появляться автомобили с интересным новым дополнением: HDMI-портами. Казалось бы, зачем в машине разъем от телевизора или консоли?

Издание BGR объяснило, почему автопроизводители начали устанавливать такие порты и зачем они были нужны.

HDMI (аббревиатура от High-Definition Multimedia Interface) начал появляться в машинах в середине 2010-х, особенно часто – в моделях от Honda. Идея была простой: подключаешь телефон – и видишь его интерфейс на экране машины. Можно было запускать навигацию, видео и другие приложения.

Впрочем, решение оказалось не слишком удобным. Требовались дополнительные кабели, совместимость была ограниченной, а видео часто можно было воспроизводить только на стоянке – из соображений безопасности.

Уже позже появились Android Auto и Apple CarPlay – более простые и удобные платформы, которые постепенно вытеснили HDMI-подключение в передней панели.

Для чего нужен HDMI в машине

Несмотря на интересную идею, HDMI-интеграция в передние мультимедийные системы так и не прижилась – производители предпочли специализированные мобильные интерфейсы с меньшими ограничениями и лучшей совместимостью.

Тем не менее HDMI полностью не исчез. В некоторых моделях, включая автомобили Mercedes-Benz, такие порты используются в развлекательных системах для задних пассажиров. К ним можно подключить Blu-ray-плееры, консоли, медиаплееры и другие устройства – это удобно в дальних поездках и увеличивает привлекательность автомобиля для покупателей.

В целом, HDMI в автомобиле – это попытка ранней интеграции смартфонов с мультимедийной системой. Сегодня он встречается реже, но по-прежнему может быть полезен для развлечений пассажиров.

