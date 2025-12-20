ПК-геймеры любят симуляторы выживания, "рогалики" и мультиплеерные шутеры.

Система списков желания в Steam позволяет определить, какие видеоигры пользователи хотят опробовать сильнее всего – среди тех, у которых уже есть страница на платформе. Рейтинг формируется по количеству добавлений той или иной игры в"вишлист".

Вот 10 самым желанных игр 2026 года по версии Steam:

Subnautica 2 – сиквел знаменитого подводного выживача. В отличие от первой части, в сиквеле будет кооперативный режим до четырех игроков. Также обещают увеличить масштабы, продвинутое строительство баз и больше возможностей для крафта.

Deadlock – онлайновый MOBA-шутер от 3-го лица, который представляет собой смесь из Dota 2, Overwatch и Team Fortress. Сеттинг тоже подкупает – фентези с элементами стимпанка.

Light No Fire – новый "выживач" от разработчиков No Man's Sky. Обещают первый по-настоящему открытый мир размером с Землю.

Resident Evil Requiem – в девятой номерной части культовой-серии мы будем управлять не только "пугливым" агентом ФБР Грейс Эшкрофт, но и старым знакомым – Леоном Кеннеди.

Slay the Spire 2 – сиквел хитового карточного рогалика. Главным нововведением станут "альтернативные" акты со своими противниками, что сделает игру более нелинейной.

Kingmakers – необычный гибрид стратегии и шутера от третьего лица про Средневековье, где нужно воевать современным оружием против рыцарей.

Blight: Survival – еще одна игра в сеттинге Средневековья, но на этот раз кооперативный roguelite-экшен. В сети тайтл уже нарекли "The Last of Us в Средневековье".

ARK 2 – выживач с динозаврами с Вином Дизелем в главной роли.

Unrecord – мультиплеерный шутер в стиле Call of Duty, но из-за фильтров, наложенных на картинку, он кажется записью с нагрудной камеры.

Half Sword – симулятор сражений на мечах с достоверными моделями оружия и доспехов 15 века.

Меж тем в Steam стартовала крупная зимняя распродажа. Акция продлится больше двух недель и завершится 5 января. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

Меж тем в Epic Games Store стартовала ежедневная раздача игр – до 31 декабря пользователям будут дарить по одной игре. Это может быть как ААА-тайт, так и инди.

