Почему беспроводная зарядка не всегда является лучшим выбором: названы 3 недостатка

Обратите внимание на эти моменты, прежде чем отказаться от обычного проводного зарядного устройства.

Беспроводная зарядка смартфона кажется удобной альтернативой кабелям, ведь позволяет заряжать устройство без лишних проводов. В то же время эта технология имеет ряд недостатков, о которых стоит знать перед покупкой зарядного устройства, пишет BGR.

Беспроводная зарядка уже давно используется в смартфонах и стала популярной среди пользователей благодаря простоте использования.

В то же время многие люди до сих пор выбирают обычные зарядные кабели, ведь они остаются доступным и привычным способом подзарядки.

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Несмотря на преимущества, беспроводные зарядные устройства имеют определенные недостатки. Они могут быть менее удобными в отдельных ситуациях и требуют дополнительных затрат.

Прежде чем покупать такой аксессуар, стоит узнать об основных минусах этой технологии. Специалисты назвали три главных недостатка беспроводной зарядки для телефона.

Нельзя свободно пользоваться телефоном во время зарядки

Один из недостатков беспроводной зарядки заключается в том, что во время зарядки смартфоном пользоваться не так удобно. Устройство должно лежать на зарядной станции, а из-за чувствительности к положению его лучше не перемещать.

Некоторые беспроводные зарядные устройства имеют форму подставок, которые позволяют пользоваться телефоном во время зарядки. Однако они не дают такой же свободы, как обычный кабель, когда смартфон можно держать в руках и использовать без ограничений.

Это не является большой проблемой, ведь снять телефон с зарядки и положить его обратно очень просто. В то же время именно поэтому проводные зарядные устройства остаются более удобными, если во время зарядки нужно активно пользоваться смартфоном.

Проводная зарядка быстрее

Несмотря на удобство, беспроводные зарядки до сих пор уступают проводным по скорости. Долгое время они поддерживали мощность до 15 Вт, а до 25 Вт дошли только в 2025 году после появления стандарта Qi2.2.

Ускорить беспроводную зарядку можно, сняв чехол со смартфона. Однако это не всегда удобно, ведь чехлы защищают устройство от пыли, царапин и падений. Толстые модели толщиной более 5 мм могут значительно замедлять зарядку или даже полностью ее блокировать.

В то же время проводная зарядка продолжает становиться быстрее. Некоторые современные смартфоны могут заряжаться с мощностью до 40 Вт, а отдельные Android-модели поддерживают технологии мощностью до 240 Вт.

Беспроводная зарядка нагревается во время работы

Беспроводные зарядные устройства безопасны в использовании, но во время работы они выделяют больше тепла, что может влиять на состояние аккумулятора. Длительное воздействие высокой температуры способно ускорить его износ.

Именно поэтому во время беспроводной зарядки рекомендуется снимать чехол, поскольку он удерживает тепло. Кроме того, такая зарядка менее эффективна: часть энергии теряется при передаче через магнитное поле между зарядным устройством и смартфоном.

Считается, что беспроводная зарядка обычно работает с эффективностью около 70%, тогда как проводная теряет примерно 5–10% энергии. Поэтому кабель остается более энергоэффективным вариантом.

Подробнее о зарядках для телефонов

Ранее были названы 4 признака того, что зарядное устройство для смартфона нужно срочно заменить. Как отмечалось в материале, игнорирование этих симптомов может привести не только к медленной зарядке и повреждению смартфона, но и стать причиной возгорания.

Также эксперты объяснили, что лучше экономит заряд смартфона – "режим полета" или отключение интернета. По их словам, оба режима помогают уменьшить расход заряда аккумулятора, но работают они по-разному.

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