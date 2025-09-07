Шоу адаптирует сюжет перезапуска от Кори Барлога.

Amazon планирует начать съёмки телевизионного сериала по God of War в марте 2026 года. Об этом сообщает Nexuspointnews.

Сериал расскажет о Кратосе и его отчуждённом сыне Атрее во время опасного путешествия, чтобы выполнить последние желания жены Кратоса и развеять её прах с самой высокой вершины. Съёмки пройдут в Ванкувере, Канада, а кастинг на главные роли уже ведётся.

Проект был анонсирован ещё в декабре 2022 года. Шоураннер сериала Рональд Д. Мур отметил, что адаптация будет во многом следовать сюжету игры 2018 года от Sony Santa Monica, однако не станет пересказом: "Этот мир и вселенная действительно богаты и интересны, и адаптировать их было очень увлекательно".

Мур обещает, что сериал сохранит атмосферу оригинальных игр, но вместе с этим и покажет оригинальные идеи:

"Это адаптация, то есть интерпретация, когда переходишь в формат живого действия. Мы хотим сохранить историю, персонажей и дух игры, но при этом оставляем пространство для собственной игры и вдохновения".

