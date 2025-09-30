Хаузер уверен, что он уже сделал для GTA всё, что мог, а игра и так получится отличной.

GTA 6 станет не только крупнейшей игрой в истории индустрии, но и первым проектом Rockstar после ухода ключевых разработчиков серии: сооснователя компании Дена Хаузера и продюсера Лесли Бензиса.

В сети ходили слухи, что Хаузер, который был главным сценаристом всех GTA, успел приложить руку к шестой части перед своим уходом из компании в 2020 году, но теперь сам разработчик опроверг эту информацию в интервью IGN.

Несмотря на то, что GTA 6 теперь точно будет сильно отличаться от прошлых частей, Хаузер не сомневается, что игра всё равно получится отличной:

"Это всегда новая история. Это не будет история, которую я написал, или набор персонажей, которых я разработал, но я думаю, что это будет увлекательно. Игра будет великолепной, я уверен".

Однако разработчик признаётся, что теперь ему будет непривычно играть в GTA, не зная, что произойдёт дальше. Но он уже отдал GTA, всё, что мог, говорит Хаузер: "Я написал последние 10 или 11 GTA. Думаю, мир, наверное, уже сыт по горло моими GTA".

После ухода из Rockstar Ден Хаузер основал ещё одну студию - Absurd Ventures - и анонсировал "трансмедийную вселенную" под названием Absurdaverse.

Ранее мы рассказывали, что Ден Хаузер объяснил, почему Bully 2 так и не вышла. У команды просто не хватило ресурсов на разработку, говорит Хаузер.

