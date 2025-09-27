Несколько лет назад компания купила разработчиков инструментария FiveM.

Rockstar готовит к анонсу Project ROME - инструмент моддинга для GTA 6. По данным инсайдера Tez2, это будет официальная платформа, которая позволит игрокам создавать собственные режимы и сценарии, похожие на Roblox, но с акцентом на взрослую аудиторию.

ROME позволит создавать собственные режимы и игровые сценарии. Ранее сообщалось, что Rockstar даже консультировалась с разработчиками Fortnite и Roblox, чтобы понять, как лучше выстроить эту экосистему.

Моды давно поддерживают интерес к GTA 5 через платформы вроде FiveM, которая, с относительно недавних пор, теперь тоже принадлежит Rockstar. При этом система откроет новые возможности для заработка: как для самих авторов, аналогично Roblox, где разработчики зарабатывают миллионы, так и для издателя.

Впрочем, есть и обратная сторона - Project ROME может стать площадкой для агрессивных микротранзакций. Учитывая миллиардные затраты на разработку GTA 6, Take-Two, вероятно, рассчитывает на постоянный денежный поток.

Ранее мы рассказывали, что первый RP-сервер по GTA 5 официально выйдет в магазинах при поддержке Rockstar. Кроме того, Rockstar уже принадлежит инструмент FiveM, на котором сделаны RP-сервера.

