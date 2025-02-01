Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar Games и один из создателей Grand Theft Auto, представил свою новую трансмедийную вселенную под названием Absurdaverse.
Анонс сопровождался изображением с двадцатью яркими персонажами, среди которых можно увидеть как типичных героев в духе GTA, так и викинга и загадочную фигуру в капюшоне.
"Приготовьтесь познакомиться с новыми героев (и посмотреть, как они страдают)", - говорится в официальном анонсе.
Absurd Ventures, основанная в 2024 году, планирует развивать Absurdaverse в нескольких направлениях. Помимо анимационных проектов, студия работает над сюжетно-ориентированным приключенческим экшеном с элементами комедии, который объединит некоторых из представленных персонажей.
Помимо Absurdaverse, в работе находятся ещё два вымышленных мира:
- American Caper - графический роман,
- A Better Paradise - аудиосериал.
Дэн Хаузер покинул Rockstar Games в начале 2020 года после того, как в течение более двух десятилетий выступал сценаристом и продюсером её крупнейших хитов, включая серию GTA, Red Dead Redemption, а также Bully и Max Payne 3.
Над проектом вместе с Хаузером работают его давние коллеги из Rockstar: Лазлоу Джонс и Майкл Ансворт. Джонс был ответственен за внутриигровое аудио и видеоконтент в GTA, а Ансворт, бывший сценарист серии Red Dead Redemption, участвовал в создании практически всех крупных релизов студии за свои 16 лет работы.
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