"Приготовьтесь познакомиться с новыми героев (и посмотреть, как они страдают)", - говорится в анонсе Absurdaverse.

Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar Games и один из создателей Grand Theft Auto, представил свою новую трансмедийную вселенную под названием Absurdaverse.

Анонс сопровождался изображением с двадцатью яркими персонажами, среди которых можно увидеть как типичных героев в духе GTA, так и викинга и загадочную фигуру в капюшоне.

"Приготовьтесь познакомиться с новыми героев (и посмотреть, как они страдают)", - говорится в официальном анонсе.

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Absurd Ventures, основанная в 2024 году, планирует развивать Absurdaverse в нескольких направлениях. Помимо анимационных проектов, студия работает над сюжетно-ориентированным приключенческим экшеном с элементами комедии, который объединит некоторых из представленных персонажей.

Помимо Absurdaverse, в работе находятся ещё два вымышленных мира:

American Caper - графический роман,

A Better Paradise - аудиосериал.

Дэн Хаузер покинул Rockstar Games в начале 2020 года после того, как в течение более двух десятилетий выступал сценаристом и продюсером её крупнейших хитов, включая серию GTA, Red Dead Redemption, а также Bully и Max Payne 3.

Над проектом вместе с Хаузером работают его давние коллеги из Rockstar: Лазлоу Джонс и Майкл Ансворт. Джонс был ответственен за внутриигровое аудио и видеоконтент в GTA, а Ансворт, бывший сценарист серии Red Dead Redemption, участвовал в создании практически всех крупных релизов студии за свои 16 лет работы.

Ранее мы рассказывали, что сатирическая пародия на GTA 6, которую удалили из Playstation Store, теперь выходит в Steam.

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