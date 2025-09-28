У команды просто не хватило ресурсов на разработку, говорит Ден Хаузер.

Основатель Rockstar Games Ден Хаузер объяснил, почему Bully 2 - сиквел игры о школьном хулигане - так и не вышел, хотя уже был в разработке.

Недавно журналисты IGN побеседовали с Хаузером на Los Angeles Comic Con 2025, и в ходе разговора затронули несостоявшийся сиквел. Когда его спросили, почему Bully 2 так и не вышла, разработчик объяснил, что у Rockstar просто не было достаточно времени или ресурсов, чтобы заняться ещё одним крупным проектом:

"Думаю, были просто проблемы с пропускной способностью. Знаете, если у вас небольшая ведущая творческая команда и маленькая команда руководителей, вы просто не сможете делать все проекты, которые хотите".

Оригинальная Bully вышла в 2006 году на Playstation 2 и быстро обрела культовый статус. Вместо привычных гангстерских сюжетов Rockstar предложила историю о подростке Джимми Хопкинсе, которому приходилось выживать в жёстких порядках закрытой школы Bullworth Academy.

Игра выделялась необычной для студии атмосферой, и многие фанаты до сих пор считают её одним из самых оригинальных проектов Rockstar.

