В Steam 'завирусилась' игра в прятки: продано 2 миллиона копий за пять дней

Также проекту удалось добиться внушительного онлайна: в пиковом значении он перевалил за 200 тысяч игроков.

Инди-игра про коллективные прятки, Meccha Chameleon, преодолела отметку в 2 миллиона проданных копий. Это произошло всего за пять дней после релиза – за это время проект занял второе место в глобальном чарте продаж Steam, уступая только Counter-Strike 2, пишет PC Gamer.

Также проекту удалось добиться внушительного онлайна: в день выхода, 10 июня, пиковый онлайн составлял всего 15 тысяч человек, но постепенно он начал увеличиваться и 16 июня преодолел отметку в 200 тыс. пользователей.

Meccha Chameleon – многопользовательская игра, где классическая формула пряток превращается в своеобразный творческий конкурс. Игроки делятся на две команды: "прячущихся" и "ищущих". Первые должны закрасить себя под окружение с помощью инструментов, чтобы слиться с окружением. Вторые – должны найти всех до истечения таймера.

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Именно эта необычная механика, сочетание простого геймплея и возможность действовать как настоящий хамелеон, сделала игру вирусной. "Это не столько про победу, сколько про креатив, импровизацию и хаос, который возникает в каждой новой партии", – пишет PC Gamer.

На момент написания новости у Meccha Chameleon почти 6000 отзывов – 78% из них положительные. В украинском Steam проект продается за 124 грн – до 16 июня на игру действует скидка 20%

Меж тем в Steam стартовал фестиваль "Играм быть" с демоверсиями тысяч новых игр. Можно, например, попробовать украинский хоррор по мотивам рассказов Лавкрафта. Фестиваль закончится 22 июня.

Параллельно в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

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