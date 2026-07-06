Поклонник Tesla приехал в Техас и увидел неожиданную картину возле завода SpaceX

Продажи Cybertruck в 2025 году упали.

Турист Фред Джонс приехал в Техас и увидел целую кучу Tesla Cybertruck, которые стояли возле объекта SpaceX. Фото, которое он выложил в Facebook, сразу вызвало море комментариев и догадок, пишет Supercar Blondie.

Джонс поделился снимком в публичной группе, посвящённой Tesla Model Y, и описал увиденное.

"Мы видели тысячи, а может, и сотни грузовиков Tesla на стоянках SpaceX в Бока-Чике, когда ехали в Браунсвилл в Техасе. Немало таких машин стоит и на площадках возле банков, но похоже, что их там никто не забирает и не изымает", – говорилось в сообщении.

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Как выяснилось, причина такого скопления связана не с проблемами продаж, а с внутренней политикой компаний Илона Маска.

По данным LA Times и Bloomberg, опирающимся на статистику Kelley Blue Book, продажи Cybertruck в 2025 году упали на 48,1% – с 38 965 проданных единиц в 2024-м до всего 20 237 в прошлом году.

Регистрационные данные также показали, что 1 279 Cybertruck были приобретены именно SpaceX, а остальные – другими структурами Маска: xAI, Neuralink и The Boring Company. Таким образом, массовое скопление машин на стоянках компании объясняется не возвратами или изъятиями, а корпоративными закупками.

По имеющимся данным, сотрудники компаний Маска могут арендовать Cybertruck по значительно сниженной цене – по некоторым данным, всего за 400 долларов в месяц – и дополнительно получают бесплатную зарядку на базе. Это объясняет, почему именно автомобили собственных сотрудников составляют львиную долю тех самых "брошенных" пикапов, которые заметил турист.

Расходы на электромобиль

Британец шесть лет ездил на Tesla Model 3 и проехал почти 100 000 км, после чего подсчитал все расходы – от обслуживания и зарядки до амортизации автомобиля. За первые четыре года техническое обслуживание обошлось ему всего в 300 долларов, а зарядка – около 2 400 долларов, что оказалось значительно дешевле, чем бензин. Больше всего блогера огорчила амортизация: автомобиль, купленный за 54 000 долларов, за четыре года подешевел до 24 000.

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