Что купить на летней распродаже в Steam? 10 хороших игр по цене чашки кофе

Времени на покупки достаточно: распродажа продлится до 9 июля.

В Steam началась долгожданная летняя распродажа. С 25 июня по 9 июля можно купить всеми любимые и известные игры с выгодными скидками до 95%. Акция действует не только на релизы прошлых лет, но и новинки.

В то же время сразу несколько тайтлов подешевело настолько, что стоят меньше чашки кофе. Собрали несколько таких игр в список. Все с ценой дешевле 100 гривен и очень положительными отзывами.

Ведьмак 3: Дикая Охота – 94 грн. Одна из лучших RPG в истории с огромным открытым миром, мрачной славянской атмосферой и живыми персонажами. Для полного прохождения игры с учетом выполнения всех побочных заданий и исследования неизведанных точек требуется около 150 часов.

Видео дня

Ghostwire: Tokyo – 96 грн. Атмосферный экшен от первого лица с элементами мистики и хоррора, где игроку предстоит сражаться с потусторонними духами и екаями на улицах опустевшего современного Токио.

Metro Exodus – 79 грн. Сюжетный шутер от первого лица с элементами выживания и стелса , разработанный украинской студией 4A Games.

Far Cry 4 – 45 грн. Знаменитый шутер от первого лица с открытым миром, разработанный студией Ubisoft Montreal (при участии других подразделений, в том числе команды в Киеве) и выпущенный в 2014 году.

The Invincible – 44 грн. Научно-фантастическое приключение по мотивам романа "Непобедимый" Станислава Лема. По сюжету, ученый межпланетной экспедиции пытается найти своих коллег на загадочной планете Регис III.

Don't Starve Together – 22 грн. Хардкорная кооперативная "выживалка" с уникальным визуальным стилем, напоминающему жуткую сказку, и постоянно меняющимся миром, где каждая ошибка может стоить жизни.

A Plague Tale: Innocence– 84 грн. Cюжетное приключение с сильной эмоциональной историей о выживании брата и сестры в охваченной чумой средневековой Франции.

Sleeping Dogs: Definitive Edition– 56 грн. Уникальный экшен с открытым миром, который выделяется среди GTA-like игр благодаря глубокой боевой системе, ориентированной на боевые искусства (кунг-фу), и атмосферному сеттингу Гонконга.

Watch Dogs 2 – 45 грн. Cтильный экшен в открытом мире с упором на хакерство, где можно проходить миссии десятками разных способов.

Planet Zoo – 41 грн. Глубокий и очень детализированный симулятор зоопарка, где можно строить уникальные вольеры и заботиться о животных с почти научной точностью.

Еще больше скидок можно отыскать по ссылке. Распродажа продлится ровно две недели – до вечера 9 июля.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира летом 2026 года. GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов.

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