Европа готовится к нападению РФ, но столкнулась с неожиданной проблемой, - The Economist

Не все европейские страны НАТО успевают повысить расходы на оборону до 3,5% ВВП, но даже это не главная проблема.

В Европе возник бурный рост оборонной промышленности, поскольку регион спешит выполнить заключенное год назад соглашение НАТО о повышении расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Европейские страны-члены Альянса стремятся восстановить свои вооруженные силы, чтобы противостоять потенциальному нападению со стороны России.

Как пишет The Economist, Европа готовится к противостоянию с РФ без поддержки США. К этому европейские страны подтолкнуло полномасштабное вторжение России в Украину.

В издании отметили, что завод Hagglunds в Швеции, принадлежащий оборонной компании BAE Systems, еще 10 лет назад сокращал расходы, чтобы выжить. Сейчас же британская компания увеличивает свои производственные мощности в пять-шесть раз, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос.

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Выручка BAE Systems выросла с 211 млн долларов в 2018 году до 1,1 млрд долларов в 2025 году и движется к отметке свыше 2 млрд долларов в год, как заявил генеральный директор компании Томми Густафссон-Раск.

В издании напомнили, что BAE Systems производит боевые машины пехоты CV90, которые эксплуатируют, в частности, украинские войска. 21-я отдельная механизированная бригада даже подарила компании украинский флаг с надписью "Спасибо, всегда" в знак благодарности за поддержку.

Не все страны успевают увеличить расходы на оборону

Однако другая сторона этой лихорадки перевооружения проявилась на недавней демонстрации в Брюсселе, где тысячи людей вышли на улицы под лозунгом "Благосостояние, а не война", подчеркнули в издании. Также в прошлом году в Италии профсоюзы вывели на улицы около 500 000 человек в знак протеста против увеличения расходов на оборону.

В издании отметили, что Европе в любом случае придется пройти на компромисс, если она хочет иметь более боеспособные вооруженные силы. Для этого потребуется увеличение государственного заимствования, повышение налогов, сокращение социальных расходов или сочетание всех трех мер.

Журналисты добавили, что далеко не европейские страны-члены НАТО могут успеть достичь целевого показателя расходов на оборону в 3,5% от ВВП, если они продолжат увеличивать их текущими темпами. Это касается даже Великобритании и Франции.

В издании считают, что это может вызвать ожесточенные споры на саммите НАТО 7–8 июля в Анкаре. Ранее президент США Дональд Трамп и американский министр обороны Пит Хегсет уже критиковали европейских членов НАТО, заявляя, что они пользуются гарантиями безопасности США, одновременно предоставляя своим гражданам щедрые льготы и длительные отпуска.

Какие страны приближаются к заветному показателю

В издании подчеркнули, что страны, которые уже почти достигли целевого показателя расходов на оборону в 3,5% от ВВП, - это в основном те, которые чувствуют наибольшую угрозу со стороны России, такие как страны Балтии и Польша. Литве ради этого пришлось ввести новый налог - "взнос на обеспечение безопасности", а Финляндия резко сократила расходы на здравоохранение и социальные услуги.

По оценкам рейтингового агентства Fitch, в общей сложности 11 европейских стран финансируют по крайней мере половину увеличения своих расходов на оборону за счет повышения налогов или сокращения расходов. Как показывают опросы аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", это, как правило, проще в странах, которые находятся ближе к передовой, где большинство населения поддерживает сокращение социальных расходов для финансирования обороны.

В издании добавили, что также есть страны, которые имеют широкие возможности для заимствований - Дания, Швеция и Германия. Они планирует достичь показателя в 3,7% от ВВП к 2030 году.

Кто не успевает добиться нужного показателя

Кроме того, есть страны, которые стремятся достичь поставленной цели, но у них мало возможностей для заимствований и низкая поддержка повышения налогов или сокращения социальных выплат. В их число входят Великобритания и Франция.

В издании отметили, что Британия сейчас находится в столь затруднительном положении, что в прошлом месяце министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за скудного запланированного увеличения бюджета. В результате дальнейших споров было согласовано небольшое увеличение на 0,1% ВВП к 2030 году, что в сумме даст 2,7%. Аналитики сомневаются, что Великобритания достигнет 3,5% к 2035 году.

Франция отстает от плана еще больше, подчеркнули в издании. Париж планирует увеличить расходы на оборону всего до 2,5% ВВП к 2030 году, но даже это потребует компромиссов в виде повышения налогов или сокращения бюджета в других сферах.

Безразличные страны

Есть и страны, которые проявляют безразличию к повышению расходов на оборону, отметили в издании. Например, Испания добилась исключения для себя, заявив, что она ограничит расходы на уровне 2,1% ВВП.

Кроме того, есть и Португалия, которая тратит на оборону едва ли 2% от ВВП. В стране заверяет, что достигнут целевого показателя к 2035 году, но не предпринимают никаких усилий для этого, отметили журналисты.

Италия ранее сообщила о 39-процентном увеличении расходов, чтобы в прошлом году достичь 2% ВВП. Однако, как подчеркнули в издании, фактический рост расходов составил всего 7%, а остальное - бухгалтерские уловки.

Недостаточные расходы не являются единственной проблемой

В издании отметили, что проблема заключается не только в том, что страны могут не достичь целевых показателей по расходам, а в том, что они часто нерационально расходуют средства.

Многие европейские страны тратят слишком много на отечественную промышленность, что приводит к фрагментации, подчеркнули в издании. В Европе эксплуатируется 12 типов танков и производится пять различных моделей гаубиц, тогда как в Америке - по одной модели каждого вида.

Есть и бессмысленные растраты. Например, в прошлом месяце Германия отменила программу судостроения стоимостью 10 млрд евро, поскольку она отставала от графика, а расходы взлетели до 18 млрд евро. У налогоплательщиков есть все основания для возмущения: 2,3 млрд евро были потрачены на фрегаты, которые военно-морской флот так и не получит.

"Вместо того чтобы просто следить за расходами, страны должны обращать внимание на то, что именно приобретается за эти деньги, и обеспечивают ли эти закупки те возможности (такие как бронетанковые бригады), которые они обязались предоставить НАТО. Многие из этих целей по понятным причинам окружены тайной, но если бы завесу секретности приоткрыли хотя бы немного, это повысило бы уровень подотчетности", - говорится в статье.

НАТО готовится воевать с Россией без помощи США

Ранее The Economist писало, что Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе. Между тем американские войска в регионе сокращаются, что побудило страны НАТО начать размышлять о том, как защитить Восточную Европу без помощи США.

Германия планирует стать крупнейшей армией в Европе, а также оснастить свои войска самым современным вооружением. В частности, 45-я танковая бригада получит новейшую бронетехнику, артиллерию, беспилотники и системы противовоздушной обороны, поскольку её численность к концу 2027 года увеличится с 1 600 до примерно 5 000 солдат.

Первый генеральный секретарь НАТО лорд Гастингс Лайонел Исмей в разговоре с журналистами отметил, что целью НАТО в данный момент является сдерживание россиян и удержание американцев. По его словам, уже сейчас Германия набирает силу, чтобы не иметь возможность сдерживать российскую агрессию.

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