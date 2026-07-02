В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры, включая классику из 90-х

Бесплатная раздача продлится до вечера 9 июля.

В цифровом магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. На сей раз подарками стали культовый хоррор-квест I Have No Mouth, and I Must Scream и красочный "битемап" River City Girls 2.

I Have No Mouth and I Must Scream основана на одноименном рассказе американского писателя Харлана Эллисона, в котором суперкомпьютер АМ уничтожил человечество, однако оставил пять человек, которых пытает уже на протяжении 109 лет.

Оригинальная игра увидела свет в 1996 году и считается одной из самых влиятельных научно-фантастических произведений в жанре хоррора. В Steam 85% из более 1,5 тыс. отзывов – положительные.

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River City Girls 2 – динамичный экшен в стиле beat'em-up. Сиквел предлагает улучшенную боевую систему, новых персонажей, локации, а также кооператив на двоих. Рейтинг в Steam – 88%.

Обе игры можно забрать до 18:00 по Киеву, 9 июля. В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить два симулятора с элементами стратегии – Nova Lands и Tattoo Tyco

В Steam продолжается летняя распродажа, на которой с большими скидками можно купить огромное количество видеоигр. УНИАН собрал 10 хороших игр по цене чашки кофе.

Накануне Sony официально объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028-го, все новые релизы будут выходить исключительно в цифре и в виде кодов загрузки.

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