Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО в Турции, – Reuters

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, вероятно, свяжется с Путиным после разговора с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Турцию на этой неделе, где состоится саммит НАТО, чтобы предпринять очередную попытку положить конец войне в Украине, сообщил в воскресенье высокопоставленный представитель США, пишет Reuters.

Издание сообщило, что Трамп должен прибыть на саммит во вторник, 7 июля. Его первая встреча состоится с хозяином саммита, президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В Белом доме сообщили, что Трамп также встретится с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и проведет пресс-конференцию.

Высокопоставленный американский чиновник, который на условиях анонимности проинформировал журналистов об этой поездке, отметил, что Трамп встретится с Зеленским в среду, 8 июля, чтобы обсудить, "как мы можем положить конец войне".

Видео дня

"За последние несколько месяцев ситуация на поле боя явно застыла, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Президент чувствует реальную необходимость попытаться положить этому конец", – рассказал чиновник изданию.

По его словам, Трамп также будет призывать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

"Он передаст это послание лично", – отметил высокопоставленный американский чиновник.

Он добавил, что в ходе саммита будут объявлены соглашения в оборонной сфере на сумму в миллиарды долларов.

Европейские чиновники надеются, что прочные отношения Трампа с Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обеспечат беспрепятственное проведение саммита.

Однако европейцы по-прежнему испытывают неуверенность из-за продолжающейся трансатлантической напряженности, связанной с войной против Ирана, и частых критических высказываний президента США в адрес НАТО.

Издание напоминает, что Трамп жаловался на то, что члены НАТО не приложили достаточных усилий, чтобы помочь Соединенным Штатам в американо-израильской войне против Ирана.

Советник Кремля Юрий Ушаков рассказал, что в субботу, 4 июля, глава Белого дома провел 90-минутную беседу с президентом России Владимиром Путиным и предложил помощь в поиске решения по поводу войны в Украине.

В статье отмечается, что ранее Трамп выражал сожаление по поводу числа жертв и разрушений с обеих сторон конфликта.

В то же время издание отметило, что за последние месяцы Украине удалось замедлить или остановить продвижение российских войск и усилить давление на Путина.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, вероятно, свяжется с Путиным после разговора с Зеленским.

Издание подчеркнуло, что в прошлом месяце Зеленский призвал к проведению двусторонней встречи с Путиным, но лидер Кремля отказался. Россия заявила, что любое решение должно предусматривать полное установление Москвой контроля над украинским регионом Донбасса. Украина отвергает это утверждение.

Трамп и Зеленский: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 4 июля, в День независимости США, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Зеленский рассказал, что они "очень хорошо поговорили". Украинский лидер поблагодарил американцев за помощь в войне против России. Также президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Зеленский считает, что существует реальная перспектива завершить войну в Украине, а "решимость Америки будет иметь решающее значение".

Также мы писали, что ранее Трамп заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский "достаточно хорошо" справляется, оценивая позицию Украины в войне, которую начала Россия. Американский лидер отметил, что Зеленский – смелый, а также располагает прекрасным оборудованием и замечательными людьми, настоящими бойцами. Президент США сказал, что с любой точки зрения дела у президента Украины идут очень хорошо и он "держится молодцом".

Вас также могут заинтересовать новости: