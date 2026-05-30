Ваш телевизор может показывать хуже, чем должен – и это легко исправить бесплатно

Большой телевизор далеко не всегда означает лучший опыт просмотра. Иногда проблема заключается не в качестве панели или настройках изображения, а в том, насколько близко человек сидит к экрану.

Как говорится в материале MakeUseOf, неправильная дистанция способна ухудшить восприятие картинки, вызвать усталость глаз – и даже привести к дискомфорту в шее.

Автор материала рассказал, что долгое время пользовался 77-дюймовым OLED-телевизором, сидя в 1,8 метра от экрана. На первый взгляд такое расположение казалось идеальным для максимального погружения в фильмы. Однако со временем появились головные боли, напряжение глаз и боли в шее.

Особенно заметной проблема становилась при просмотре контента в невысоком разрешении. Если современные фильмы в 4K выглядели впечатляюще, то трансляции спортивных матчей в 720p на огромном экране смотрелись значительно хуже.

Недостатки изображения становились слишком заметными именно из-за близкого расстояния до телевизора.

На каком расстоянии удобно смотреть телевизор

Существует простое правило для выбора комфортной дистанции. Диагональ телевизора рекомендуется умножить примерно на 1,5.

В результате получаются следующие ориентиры:

для телевизора 55 дюймов – около 1,4–2,3 метра;

для модели на 65 дюймов – примерно 1,7–2,4 метра;

для экрана 77 дюймов – около 1,8–2,9 метра.

После того как автор отодвинул кресло примерно до 2,7 метра от своего 77-дюймового OLED, просмотр стал в разы комфортнее. Уменьшилась нагрузка на глаза, а изображение стало восприниматься более естественно.

"Даже самый современный OLED-телевизор не сможет раскрыть свой потенциал, если сидеть слишком близко к экрану", – подытожил обозреватель техники.

Если во время просмотра появляются усталость глаз, головные боли или дискомфорт в шее, стоит попробовать просто отодвинуть диван или кресло немного дальше. Такое решение не потребует дополнительных затрат, но способно заметно улучшить впечатления от фильмов, сериалов и игр.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших телевизоров для светлых комнат. При выборе такой модели стоит ориентироваться на модели с высокой яркостью, хорошей защитой от бликов и современными технологиями подсветки.

Также пользователям советовали, какой OLED телевизор лучше купить: глянцевый или матовый. Ключевой фактор при выборе – условия, в которых будет стоять телевизор.

