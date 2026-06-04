Покупатели часто упускают это из виду: 5 главных недостатков OLED-телевизоров

OLED-телевизоры уже много лет считаются эталоном качества изображения, но перед покупкой стоит учитывать условия эксплуатации, уровень освещения в комнате и собственный бюджет.

OLED уже много лет считаются самым желанным типом телевизоров благодаря глубокому черному цвету, высокой контрастности и точной цветопередаче. Но даже эта премиальная технология имеет ряд недостатков, о которых стоит знать перед покупкой. О них рассказал SlashGear.

Одной из самых известных проблем OLED остается риск выгорания экрана. Пиксели в таких панелях состоят из органических материалов, которые постепенно изнашиваются. Если на экране долго отображаются статичные элементы – логотипы телеканалов, интерфейсы игр или новостные строки, – со временем может появиться заметный след изображения.

Производители внедряют различные механизмы защиты, включая смещение пикселей и автоматическое снижение яркости статичных объектов, однако полностью исключить риск выгорания невозможно.

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Из-за ограниченной яркости OLED-телевизоры также обычно хуже показывают себя в комнатах с большим количеством естественного света. При попадании солнечных лучей или ярком освещении темные сцены становятся менее выразительными, а изображение – более блеклым по сравнению с LCD- и Mini-LED-моделями.

Серьезным барьером для многих покупателей остается высокая стоимость. OLED-панели сложнее и дороже в производстве, поэтому такие телевизоры обычно стоят заметно больше аналогичных моделей с LCD-матрицами. При этом за те же деньги часто можно приобрести более крупный телевизор с Mini-LED-подсветкой и дополнительными функциями.

Несмотря на высокую стоимость, OLED-панели имеют один недостаток, который напрямую связан с их конструкцией – более короткий срок службы по сравнению с некоторыми альтернативными технологиями. Причина та же, что и в случае с риском выгорания дисплея: органические материалы постепенно деградируют, что со временем может приводить к ухудшению цветопередачи или снижению яркости.

Несмотря на перечисленные недостатки, OLED-телевизоры по-прежнему считаются лучшим решением для просмотра фильмов и игр благодаря превосходной контрастности и качеству изображения. Однако перед покупкой стоит учитывать условия эксплуатации, уровень освещения в комнате и собственный бюджет.

Ранее эксперты рассказывали о недостатках Mini LED телевизоров. Несмотря на очевидные преимущества вроде высокой яркости и отсутствие риска выгорания пикселей, у этой технологии есть очевидные ограничения.

Также пользователям советовали, какой OLED телевизор лучше купить: глянцевый или матовый. Ключевой фактор при выборе – условия, в которых будет стоять телевизор.

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