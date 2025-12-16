Кук занял только 7-е место в списке самых высокооплачиваемых директоров американских компаний.

Глава Apple Тим Кук зарабатывает заметно меньше, чем можно было бы ожидать от генерального директора компании с капитализацией в 4 триллиона долларов.

По данным Fortune, его годовая зарплата составляет 74,6 миллионов долларов, и на фоне других топ-менеджеров США эта сумма выглядит относительно скромно.

При этом Кук остаётся лишь седьмым самым высокооплачиваемым CEO в США. Для сравнения, глава Microsoft Сатья Наделла получает 79,1 миллионов долларов, а директор Starbucks Брайан Никкол - 95,8 миллионов. Самым же высокооплачиваемым руководителем в стране считается глава Axon Рик Смит с зарплатой 164,5 миллионов долларов в год.

Тем не менее, Тим Кук всё равно зарабатывает эквивалент средней годовой зарплаты американца примерно за 7 часов. За два дня он может позволить себе покупку дома стоимостью около 439 тысяч долларов.

За 14 лет руководства Apple Кук увеличил рыночную стоимость компании примерно на 13900%, превратив её из просто крупной корпорации в абсолютного лидера мирового рынка.

Под его управлением Apple также показала рекордную выручку в 124,3 миллиарда долларов в первом квартале 2025 финансового года, а высокий спрос на iPhone 17 даёт основания ожидать новых рекордов в 2026 году.

Отдельно отмечается и его управленческий подход, в 2023 году Тим Кук добровольно пошёл на 40% сокращение своей зарплаты, чтобы избежать массовых сокращений сотрудников в компании.

Ранее мы рассказывали, что в Bloomberg опровергли информацию о том, что Тим Кук собирается уходить с поста директора Apple. Как говорит Марк Гурман, Кук собирается управлять компанией минимум до 2028 года.

