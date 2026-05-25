Как Galaxy S26, только дешевле: 'народный' флагман Samsung показали в сети до анонса

Даты анонса пока нет – ожидается, что смартфон выйдет в сентябре.

На некоторых зарубежных маркетплейсах появились страницы с чехлами для Samsung Galaxy S26 FE от производителя DuxDucis – на них можно увидеть, в том числе, дизайн будущего бюджетного флагмана. На это обратили внимание Notebookcheck.

Смартфон выполнен в фирменной стилистике последних аппаратов Samsung. Камерный блок теперь выглядит более цельным и аккуратно интегрированным в корпус, а расположение модулей стало более упорядоченным по сравнению с предыдущим поколением Galaxy FE-смартфонов.

Если верить рендерам, Galaxy S26 FE сохранит плоскую боковую рамку и селфи-камеру в центральном вырезе экрана. Сам экран плоский, с тонкими рамками. Кнопки питания и громкости вынесены на правую грань корпуса.

Некоторые рендеры чехлов демонстрируют магнитное кольцо, что указывает на поддержку стандарта Qi2 и совместимость с магнитными аксессуарами.

Официальная презентация Galaxy S26 FE ожидается осенью 2026 года. По предварительным утечкам, цена базовой версии останется на уровне предыдущего поколения и составит 649 долларов.

Ранее из утечек стали известны некоторые технические характеристики устройства. Например, смартфон получит 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а также 50-Мп основную заднюю камеру, сканер отпечатков, стереодинамики и защиту от пыли и воды IP68.

А уже в начале 2027 года состоится презентация серии Samsung Galaxy S27. Компания впервые за долгое время готовит серьезное обновление камеры в Ultra-версии, а также совершенно новую модель Pro.

