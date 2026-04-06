Инсайдер раскрыл подробности о Samsung Galaxy S27 – появится абсолютно новая модель

Galaxy S27 Pro будет занимать позицию ниже версии Ultra и станет альтернативой для тех, кому не нужен стилус.

В серии Samsung Galaxy S27 появится новая модель Pro – по сути, это будет копия Ultra, но без фирменного стилуса S Pen. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на инсайдера Ice Universe, который известен своими сбывающимся прогнозами.

Если информация подтвердится, серия Galaxy S27 впервые за долгое время будет состоять из четырех смартфонов:

базовый Galaxy S27

Galaxy S27+

Galaxy S27 Pro

Galaxy S27 Ultra

Предполагается, что отказ от S Pen в версии Galaxy S27 Pro может дать сразу несколько преимуществ. Например, больше места внутри корпуса для камеры или аккумулятора, а также более компактный и тонкий дизайн. Не говоря уже о снижение стоимости по сравнению с Ultra.

По информации Ice Universe, новый Pro-флагман может получить камеру с основным сенсором 200 мегапикселей, как у Ultra, а также технологию Privacy Display, которая впервые появилась в Galaxy S26 Ultra. Таким образом, Samsung фактически повторит стратегию Apple с разделением на обычные и Pro-версии.

Официальной информации от Samsung пока нет, и характеристики могут измениться до релиза, который ожидается в начале 2027 года.

Ранее появилась информация, что после долгих лет ожидания Galaxy S27 Ultra получит большое обновление камеры. Samsung планирует заменить сразу три ключевых сенсора в составе камер: основной, сверхширокоугольный и фронтальный.

Также инсайдеры узнали, что Galaxy S27 Ultra может получить технологию распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.

