Инсайдер раскрыл подробности о Samsung Galaxy S27 – появится абсолютно новая модель

В серии Samsung Galaxy S27 появится новая модель Pro – по сути, это будет копия Ultra, но без фирменного стилуса S Pen. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на инсайдера Ice Universe, который известен своими сбывающимся прогнозами.
Если информация подтвердится, серия Galaxy S27 впервые за долгое время будет состоять из четырех смартфонов:
- базовый Galaxy S27
- Galaxy S27+
- Galaxy S27 Pro
- Galaxy S27 Ultra
Предполагается, что отказ от S Pen в версии Galaxy S27 Pro может дать сразу несколько преимуществ. Например, больше места внутри корпуса для камеры или аккумулятора, а также более компактный и тонкий дизайн. Не говоря уже о снижение стоимости по сравнению с Ultra.
По информации Ice Universe, новый Pro-флагман может получить камеру с основным сенсором 200 мегапикселей, как у Ultra, а также технологию Privacy Display, которая впервые появилась в Galaxy S26 Ultra. Таким образом, Samsung фактически повторит стратегию Apple с разделением на обычные и Pro-версии.
Официальной информации от Samsung пока нет, и характеристики могут измениться до релиза, который ожидается в начале 2027 года.
Ранее появилась информация, что после долгих лет ожидания Galaxy S27 Ultra получит большое обновление камеры. Samsung планирует заменить сразу три ключевых сенсора в составе камер: основной, сверхширокоугольный и фронтальный.
Также инсайдеры узнали, что Galaxy S27 Ultra может получить технологию распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.