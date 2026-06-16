На сколько лет хватает iPhone: когда пользователи реально меняют смартфон

Если раньше iPhone "жили" около двух-трtх лет, то сегодня реальный срок использования вырос до 4–6 лет и часто даже больше.

В первые годы смартфонной эпохи цикл обновления iPhone был довольно предсказуемым: пользователи меняли устройство примерно раз в два года. Это было связано с моделью продаж через операторов, когда новые iPhone предлагались с приятными скидками при подписании 2х-летнего контракта.

Кроме того, тогда технологии развивались быстрее, и разница между поколениями смартфонов ощущалась гораздо сильнее. Появление Touch ID в iPhone 5s или Face ID в iPhone X фактически вынуждало людей обновляться, если они хотели получить новомодные функции.

В то же время старые устройства начинали тормозить уже после пары лет использования и апдейтов iOS. Сегодня ситуация изменилась кардинально, пишет BGR.

Видео дня

Почему Айфон живет так долго

Сегодняшние iPhone заметно мощнее и дольше сохраняют высокую производительность. Большинство пользователей уже не чувствуют серьезного замедления даже спустя несколько лет использования, а сами обновления iOS оптимизируются так, чтобы поддерживать старые айфоны максимально долго.

Как результат, владельцы iPhone стали пользоваться своими смартфонами значительно дольше, чем раньше. Если раньше нормой были 2–3 года, то теперь типичный цикл владения вырос до 4-6 лет, а у многих – еще больше.

Некоторые пользователи прямо отмечают, что продолжают использовать один и тот же iPhone 7-8 лет и не чувствуют необходимости в замене, пока устройство остается функциональным.

Как говорится в статье, большинство пользователей меняют смартфон не из-за "устаревания" как такового, а из-за конкретных проблем. Чаще всего это износ аккумулятора, повреждения экрана или других элементов корпуса, а также желание получить более крутую камеру или новые функции.

При этом замена батареи чаще всего становится самым простым способом продлить жизнь iPhone еще на несколько лет без покупки нового устройства. Многие пользователи после замены батарейки продолжают использовать смартфон так же комфортно, как и раньше.

Как изменился iPhone за эти годы

Главная причина, почему пользователи iPhone стали реже обновлять свои девайсы – сочетание двух факторов: более мощного железа и длительные циклы обновлений. Накануне Apple анонсировала новую iOS 27, которую получит даже семилетний iPhone 11.

Также стоит отметить, что качество сборки iPhone значительно улучшилось за эти годы. Если модели вплоть до iPhone 6s не имели официальной защиты от воды и пыли, то уже iPhone 7 стал первым девайсом Apple с рейтингом IP67, что означало базовую защиту от влаги и пыли.

Позже компания перешла на стандарт IP68. Например, iPhone XS уже мог выдерживать погружение в воду на глубину 2 метра в течение 30 минут. В последующих моделях защита стала еще лучше: начиная с iPhone 12 все смартфоны Apple получили улучшенный IP68, позволяющий выдерживать погружение до 6 метров на полчаса.

Помимо влагозащиты, новые iPhone стали заметно более устойчивыми к механическим повреждениям. Благодаря таким технологиям, как Ceramic Shield, а также более прочным рамкам корпуса, современные устройства гораздо реже получают критические повреждения при падениях.

В целом, если раньше iPhone "жили" около двух-трех лет, то сегодня реальный срок использования вырос до 4–6 лет – и часто даже больше. При аккуратном обращении и замене аккумулятора смартфон может оставаться актуальным и функциональным устройством долгие годы.

Меж тем жо выхода iPhone 18 Pro и 18 Pro Max осталось меньше трех месяцев. Журналисты собрали вместе все слухи и рассказали, чего ждать от премиальных iPhone в этом году.

Базовый iPhone 18, как сообщается, выйдет лишь весной 2027 года и ухудшится в характеристиках. Apple якобы планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы.

Вас также могут заинтересовать новости: