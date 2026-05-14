Каким будет iPhone 18 Pro: уже известны ключевые фишки главного смартфона осени

iPhone 18 Pro получит обновленный Dynamic Island, уменьшенный на 35%, камеру с переменной диафрагмой и новые 2‑нм процессоры.

До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max осталось меньше четырех месяцев, и о смартфонах следующего поколения Apple ходит много слухов. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Издание PhoneArena подробно рассказало, чего ждать от премиальных iPhone в этом году. Ожидается, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max покажут на сентябрьской презентации, тогда как обычный iPhone 18 выйдет только весной 2027 года.

Габариты прошек останутся без изменений: флагманы сохранят экраны 6,3 и 6,9 дюйма. Задняя стеклянная панель будет выполнена в едином оттенке с алюминиевой рамкой корпуса. Главным цветом iPhone 18 Pro станет темно-красный, описываемый как "глубокий винный оттенок".

Также инсайдеры узнали, что Apple впервые за 4 года уменьшит размеры Dynamic Island: ожидается сокращение площади выреза на примерно 35% . Благодаря переносу части компонентов Face ID под экран, длина "пилюли" уменьшится с нынешних ~20,7 мм до 13,5 мм.

Основной модуль камеры iPhone 18 Pro впервые в истории получит технологию переменной диафрагмы. Она позволит автоматически регулировать объем света, попадающего на сенсор, в зависимости от условий съемки, что делает камеру более универсальной.

Также линейка iPhone станут первыми смартфонами Apple, которая получит процессор, выполненный по передовому 2-нанометровому техпроцессу . Это обеспечит значительный скачок в производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими 3-нм чипами.

iPhone 18 Pro Max приписывают рекордный аккумулятор 5200 мАч. По предварительным оценкам, сочетание увеличенного аккумулятора и нового процессора позволит серьезно продлить автономность – вплоть до двух дней активного использования.

В целом инсайдеры считают, что iPhone 18 Pro станет эволюционным обновлением серии, а не радикальным переосмыслением. Главной "революцией" этого года станет складной iPhone, который, по слухам, назовут iPhone Ultra.

