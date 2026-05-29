Эксперты протестировали все iPhone и выбрали лучший смартфон для покупки в 2026 году

Базовый iPhone 17 получился настолько удачным и сбалансированный, что для подавляющего большинства пользователей переплата за Pro-версию потеряла всякий смысл.

Журналисты CNN протестировали всю актуальную линейку смартфонов Apple и выбрали лучшие устройства для разных сценариев использования. Главным iPhone для покупки весной 2026 году они назвали стандартный iPhone 17 – именно его эксперты считают оптимальным вариантом для большинства людей.

По мнению авторов, Apple удалось "стереть" грань между обычным iPhone и Pro-версией. iPhone 17 получил 120-герцевый дисплей ProMotion, мощный чип A19, заметно улучшенную автономность и новые функции камеры, которые раньше оставались эксклюзивом дорогих моделей. При этом телефон стоит на 200 долларов дешевле Pro-версии.

"iPhone 17 – это очевидный апгрейд для всех, кто пользуется iPhone 15 или старше. Даже энтузиасты Apple, которые уже подумывают о замене iPhone 16, найдут здесь множество интересных улучшений", – отмечают эксперты.

iPhone 17 Pro назвали "лучшим iPhone для мобильной фотографии". Модель предлагает более продвинутые камеры и дополнительные профессиональные функции съемки. А рекорд по времени работы достался iPhone 17 Pro Max – именно его журналисты назвали самым "живучим" iPhone в актуальной линейке.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, посоветовали iPhone 17e. Apple исправила главные недостатки iPhone 16e, добавив магниты MagSafe и увеличив память в базовой версии до 256 ГБайт, сохранив при этом стартовую цену в $599.

Похожие выводы делают и другие профильные издания. Например, Tom’s Guide и Engadget тоже называют iPhone 17 лучшим айфоном "за свои деньги" а iPhone 17 Pro Max – самым продвинутым вариантом для тех, кому важны камера и автономность.

Накануне Apple объявила, что линейка iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

