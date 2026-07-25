Почему даже дорогой пауэрбанк может заряжаться часами: проверьте эти 5 моментов

Одной из самых распространенных причин является использование неподходящего зарядного устройства или кабеля.

Пауэрбанк давно стал незаменимым аксессуаром для путешествий, походов и особенно во время отключения света. Он помогает не остаться без связи, когда рядом нет розетки, но иногда сам заряжается слишком медленно, оставив вас уязвимым тогда, когда это нужно больше всего.

Эксперты BGR объяснили, почему это происходит даже при использовании быстрой зарядки и что можно сделать, чтобы ускорить процесс.

Первая и самая очевидная причина – неподходящий зарядный адаптер. Емкие модели на 10 000-20 000 мАч и более зачастую поддерживают быструю зарядку, однако раскрывают ее возможности только при использовании достаточно мощного блока питания. Если подключить такой пауэрбанк к старому адаптеру на 5–10 Вт, процесс зарядки может растянуться на многие часы.

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Если мощный адаптер уже используется, но пауэрбанк до сих пор заряжается медленно, возможно, вы используете не тот USB-кабель. Некоторые провода рассчитаны лишь на передачу небольшой мощности – например, до 15 Вт. В таком случае они становятся "узким местом" и не позволяют использовать возможности быстрой зарядки. Для максимальной скорости лучше выбирать качественный кабель USB-C – USB-C с поддержкой высокой мощности (до 100 Вт и более).

Кроме того, поврежденный или изношенный провод также может замедлить зарядку. Чтобы проверить это, достаточно подключить другой провод. Если скорость сразу увеличится, значит проблема была именно в кабеле.

Еще одна распространенная ошибка – одновременная зарядка самого пауэрбанка и подключенных к нему устройств. Несмотря на то что многие современные пауэрбанки поддерживают технологию "сквозной зарядки", поступающая энергия в таком случае распределяется между внутренним аккумулятором и подключенными устройствами, из-за чего скорость зарядки снижается для всех гаджетов.

Также причиной могут стать загрязненные или поврежденные порты. Пыль, ворсинки и следы окисления ухудшают контакт, что приводит не только к медленной зарядке, но и к периодическим отключениям. Производители советуют аккуратно очищать порты мягкой щеткой или сжатым воздухом, избегая использования жидких чистящих средств.

Наконец, на скорость зарядки сильно влияет температура. При перегреве встроенная защита пауэрбанка автоматически ограничивает мощность, чтобы предотвратить деградацию аккумулятора. Аналогичный эффект наблюдается и на сильном холоде, когда химические процессы внутри батареи замедляются.

Если после проверки зарядного устройства, кабеля, разъемов и температуры проблема остается, причиной может быть неисправность самого паэурбанка.

Особенно опасно, если корпус вашего пауэрбанка вздулся: в таком случае пользоваться устройством нельзя, поскольку поврежденная литий-ионная батарея может представлять угрозу возгорания.

Ранее эксперты протестировали и назвали 5 лучших пауэрбанков 2026 года. При выборе портативного аккумулятора стоит обращать внимание не только на емкость, но и на скорость зарядки и количество портов.

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