Почему на пауэрбанке есть кнопка: мало кто знает, что она делает на самом деле

На первый взгляд кажется, что это обычная кнопка включения, но в современных моделях она может выполнять сразу несколько функций.

Портативные аккумуляторы давно стали незаменимыми помощниками для зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Впрочем, многие пользователи до сих пор не знают, зачем на корпусе большинства пауэрбанков предусмотрена единственная кнопка.

Как оказалось, она может выполнять гораздо больше функций, чем простое включение питания, пишет BGR.

У большинства моделей внешних аккумуляторов кнопка, будь то сверху или сбоку, действительно используется для активации устройства. В зависимости от производителя достаточно одного нажатия или нескольких секунд зажатия, чтобы пауэрбанк начал подавать питание.

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Также существуют некоторые пауэрбанки – например, Raycon Magic Power Bank, которые автоматически запускают зарядку сразу после подключения смартфона. В таком случае кнопка, наоборот, используется для отключения питания без необходимости вынимать кабель. Это удобно, если к пауэрбанку подключены небольшие USB-устройства вроде вентилятора или светильника.

Еще одна распространенная функция кнопки – отображение уровня заряда самого пауэрбанка. После нажатия загораются светодиодные индикаторы или активируется встроенный дисплей, показывающий оставшийся запас энергии. Если светится только один индикатор или он мигает, это обычно означает, что пауэрбанк пора подключить к зарядке.

В некоторых моделях производители добавляют дополнительные функции. Например, двойное нажатие может активировать беспроводную зарядку или перевести пауэрбанк в специальный режим для устройств с низким энергопотреблением, таких как беспроводные наушники, фитнес-браслеты и смарт-часы.

Иногда для изменения режима работы требуется длительное удержание кнопки или определенная последовательность нажатий.

Эксперты отмечают, что универсального назначения у кнопки не существует. Ее функции могут значительно отличаться в зависимости от бренда и модели устройства. Поэтому перед покупкой или началом использования нового пауэрбанка рекомендуется ознакомиться с инструкцией, а также изучить отзывы пользователей, чтобы узнать обо всех возможностях конкретного устройства.

Если в вашем пауэрбанке до сих пор есть этот порт, вероятно, пришло время заменить его. Эксперты предупреждают: рассчитывать на пауэрбанк с Micro-USB как на надежный источник энергии в 2026 году не стоит.

УНИАН называл 7 простых настроек, чтобы смартфон долго не разряжался. Следуя хотя бы нескольким из этих рекомендаций, можно сильно увеличить время работы смартфона без подзарядки.

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