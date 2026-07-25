Будут ли магнитные бури на выходных: свежий прогноз ученых на три дня (график)

В пятницу на Солнце произошел новый выброс корональной массы.

Несмотря на повышенную скорость солнечного ветра, геомагнитная обстановка в ближайшие дни останется преимущественно спокойной. Однако специалисты не исключают кратковременных периодов повышенной активности. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния корональной дыры, но уже в течение сегодняшнего дня ожидается ее постепенное снижение.

Также известно, что 24 июля на Солнце произошел выброс корональной массы, который может ударить по нашей планете в понедельник.

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Магнитные бури 25 июля

В субботу Земля продолжит находиться под влиянием потоков быстрого солнечного ветра, исходящих из корональной дыры. Хотя скорость частиц остается выше нормы, она постепенно снижается. Геомагнитное поле ожидается в основном спокойным, но в течение дня возможны отдельные периоды слабых возмущений.

Магнитные бури 26 июля

В воскресенье вероятность сильной магнитной бури остается низкой. Геомагнитная обстановка, скорее всего, будет спокойной или слабо возмущенной.

Магнитные бури 27 июля

В начале недели ситуация может измениться. Если новый выброс корональной массы действительно движется в сторону Земли, то к концу дня он способен усилить геомагнитную активность.

Магнитные бури - как защититься

Специалисты отмечают, что в настоящее время оснований ожидать экстремальную магнитную бурю нет. Тем не менее метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание в периоды даже слабых геомагнитных возмущений, поэтому рекомендуется следить за обновлениями космической погоды и соблюдать привычный режим отдыха и питьевой баланс.

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