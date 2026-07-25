У Трампа появился шанс положить конец войне в Украине одним указом, – The Hill

Трампу достаточно лишь запретить поставки бензина в Россию, чтобы поставить Путина на колени.

Проблемы России с топливом дают президенту США Дональду Трампу прекрасную возможность оказать давление на Кремль и заставить его положить конец войне. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Джозеф Вебстер в колонке для The Hill.

Автор публикации отмечает, что масштабные удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре уже привели к острому дефициту бензина в России. По его словам, именно эта ситуация открывает для президента США Дональда Трампа возможность усилить давление на Кремль. По мнению эксперта, Вашингтон мог бы одновременно поддерживать украинские удары по топливной инфраструктуре и ограничить импорт бензина в Россию, что в конечном итоге заставило бы Владимира Путина согласиться на переговоры.

"Санкции на импорт бензина в Россию могут привести к миру в Украине – и в Иране", – подчеркнул Вебстер.

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Как отмечает аналитик, украинская кампания с использованием дронов существенно изменила ситуацию на фронте экономического противостояния. Большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга долгое время практически не ощущали последствий боевых действий. Теперь, пишет эксперт, дефицит бензина меняет эту ситуацию.

Москва уже запретила экспорт авиационного топлива, бензина и дизельного топлива, в то время как на автозаправках в разных регионах страны образуются многочасовые очереди и даже случаются драки. Россия пытается компенсировать нехватку импортом из дружественных государств. В частности, Беларусь увеличила поставки бензина, тогда как Казахстан из-за собственного дефицита ограничивает экспорт.

По мнению Вебстера, ключевую роль в дальнейшем развитии ситуации может сыграть Индия. Он отмечает, что Россия уже обратилась к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям, в частности к заводу Vadinar, совладельцем которого является российская компания "Роснефть", с просьбой поставлять бензин. Эксперт считает, что США должны использовать дипломатические и экономические инструменты, чтобы убедить Нью-Дели отказаться от таких поставок, а в отношении других потенциальных экспортеров – предупредить о возможности финансовых санкций.

"Президент Трамп имеет возможность быстро положить конец двум войнам и потенциально предотвратить третью", – подчеркнул эксперт.

Автор отмечает, что в случае достижения мира Украина могла бы переориентировать свои производственные мощности в сфере беспилотников на поддержку союзников Запада. В частности, украинские дроны могут стать важным элементом сдерживания не только Ирана, но и других потенциальных противников США, в том числе Китая.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, война России против Украины перешла в фазу, когда главным фронтом стали удары по тылу, а не линия соприкосновения. Австрийский военный эксперт Маркус Райснер считает, что время работает против Путина, и если удары по тылу усилятся, Москва может быть вынуждена пойти на прекращение огня.

Также мы сообщали, что Украина изменила тактику дальнобойных ударов, переориентировав дроны с нефтяной инфраструктуры России на логистические склады Wildberries и других маркетплейсов. По словам украинских военных, цель этих действий – разрушить иллюзию комфортной жизни россиян в тылу и усилить антивоенные настроения в РФ.

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