Почему оставлять пауэрбанк на зарядке на всю ночь – не лучшая идея

Оставлять пауэрбанк на зарядке на всю ночь – привычка, которая кажется безобидной, но на деле может нести риски как для устройства, так и для безопасности пользователя. Новые данные показывают, что проблема куда серьезнее, чем многие думают, пишет SlashGear.

Главная причина – особенности литий-ионных и литий-полимерных батарей, которые используются в большинстве пауэрбанков. При длительной зарядке, особенно после достижения 100%, внутри аккумулятора может начаться перегрев и химическая нестабильность.

В худших случаях это приводит к так называемому "тепловому разгону" – процессу, при котором температура батареи резко растет и может вызвать возгорание или даже взрыв.

Ситуацию усугубляет то, что пауэрбанки имеют гораздо большую емкость, чем смартфоны – иногда до 20–25 000 мАч. Это значит, что в них хранится больше энергии и, соответственно, выше потенциальный риск при неисправности.

Помимо перегрева, эксперты выделяют несколько факторов риска:

использование дешевых или несертифицированных устройств;

поврежденные кабели или разъемы;

зарядка на мягких поверхностях (кровать, подушка), где тепло не рассеивается;

длительное нахождение устройства в полностью заряженном состоянии

Даже если до критической ситуации не дойдет, регулярная ночная зарядка ускоряет износ батареи. Со временем это приводит к снижению емкости и вздутию корпуса.

Стоит ли полностью избегать ночной зарядки

Полностью отказываться от ночной зарядки не обязательно. Современные гаджеты оснащаются системами защиты – они автоматически прекращают подачу энергии после достижения 100%. Однако риск полностью не исчезает, особенно если речь идет о старых или бюджетных устройствах без надежной электроники.

Кроме того, даже при наличии защиты остается небольшой шанс сбоя, а перегрев и деградация батарейки все равно происходят при регулярной перезарядке.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется отключать устройство после полной зарядки, избегать перегрева и прямого солнца, а также не заряжать пауэрбанк на кровати или под подушкой.

Ранее эксперты назвали 5 лучших пауэрбанков прямо сейчас. При выборе портативного аккумулятора стоит обращать внимание не только на емкость, но и на скорость зарядки и количество портов.

А если в вашем пауэрбанке есть этот порт, вероятно, пришло время заменить его. Эксперты предупреждают: рассчитывать на пауэрбанк с Micro-USB как на надежный источник энергии в 2026 году не стоит.

