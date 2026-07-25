Курс доллара и евро в Украине сегодня: сколько стоит валюта в обменниках 25 июля

Отмечается, чтоценники обменников в прифронтовых районах могут отличаться.

Курс доллара в Украине в субботу, 25 июля, в большинстве обменников и в кассах банков будет находиться в пределах - прием от 44,35 до 44,70 гривни и продажа от 44,80 до 45,20 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,70 до 51,15 гривни и продажа от 51,20 до 51,60 гривни.

"Как стало уже привычным явлением, в силу специфики военной ситуации в некоторых регионах Украины – будет наблюдаться и дополнительный разброс котировок покупки/продажи доллара и евро за счет именно близости к фронту. И ценники обменников в этих районах могут отличаться на 3−7 копеек по доллару и до 5−10 копеек по наличному евро", - объяснил эксперт.

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Согласно его прогнозу, большинство обменников будут работать со средним спредом по доллару в пределах 15−20 копеек и по евро от 20 до 40 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 50,96/50,98 грн/евро.

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