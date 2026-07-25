Миллионы водителей делают это каждый день: расходует ли зарядка смартфона бензин

Такая привычка действительно влияет на расход бензина, но ее влияние настолько незначительное, что водители практически не заметят разницы.

Многие водители заряжают смартфон прямо в машине, используя USB-порт или адаптер в прикуривателе, однако мало кто задумывается, откуда берется энергия для этой процедуры.

Оказывается, зарядка смартфона действительно влияет на расход бензина, однако ее влияние настолько незначительное, что водители практически не заметят разницы, пишет Engadget.

Почему зарядка телефона потребляет бензин

Когда автомобиль работает, электричество для смартфона поступает через генератор. Он получает энергию от двигателя, а двигатель, в свою очередь, расходует топливо. Поэтому технически каждое подключенное устройство увеличивает нагрузку на автомобильную систему.

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Однако ключевой момент в том, что зарядные устройства потребляют очень мало энергии. Обычная автомобильная зарядка использует примерно от 5 до 15 Вт мощности. Для сравнения, кондиционер автомобиля потребляет тысячи ватт. Даже индикаторы в автомобиле потребляют больше электроэнергии, чем зарядка для телефона.

Сколько бензина тратится на зарядку телефона

На практике дополнительный расход топлива почти незаметен. Согласно оценкам, постоянно подключенное зарядное устройство снижает топливную экономичность примерно на 0,03 мили на галлон. Если автомобиль расходует ~20 миль на галлон, то с подключенным смартфоном показатель уменьшится всего до 19,97 мили на галлон.

Таким образом, даже при длительных поездках водитель практически не почувствует разницы в расходе топлива. Гораздо сильнее на экономичность влияют такие факторы, как работа кондиционера, стиль вождения, скорость и состояние автомобиля.

Может ли телефон разрядить аккумулятор машины

Еще один распространенный миф связан с тем, что зарядка телефона якобы быстро разряжает автомобильный аккумулятор. Впрочем, во время движения этого практически не происходит: генератор одновременно питает электронику автомобиля, заряжает аккумулятор и обеспечивает питание подключённых устройств.

Ситуация меняется, когда двигатель выключен. В этом случае телефон получает энергию напрямую от 12-вольтовой батарейки автомобиля. Одна зарядка телефона в течение нескольких часов обычно не станет проблемой, но риск увеличивается у машин со старым аккумулятором или тех, которые долго стоят без движения.

Эксперты сходятся во мнении, что регулярная зарядка смартфона в автомобиле практически не влияет ни на расход топлива, ни на состояние аккумулятора. Тем не менее оставлять телефон подключенным к USB-порту на длительное время при заглушенном двигателе не рекомендуется.

Ранее эксперты дали четкий ответ, замедляет ли длинный кабель зарядку смартфона. Как оказалось, гораздо важнее не длина, а качество самого кабеля.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который целый год заряжал смартфон беспроводной зарядкой. Эксперимент показал, что современные технологии уже способны заменить кабель в большинстве сценариев.

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