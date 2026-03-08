Для ноутбука и не только: эксперты назвали 5 лучших пауэрбанков прямо сейчас

При выборе портативного аккумулятора стоит обращать внимание не только на емкость, но и на скорость зарядки и количество портов.

Современная техника потребляют все больше энергии: мощные процессоры, постоянное подключение к вай фаю и Bluetooth, а также ресурсоемкие программы быстро разряжают аккумулятор. Поэтому портативные зарядные устройства остаются одним из самых востребованных аксессуаров для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Анализ, проведенный Consumer Reports, охватил десятки моделей по таким критериям, как скорость зарядки, время восстановления аккумулятора, удобство использования и портативность устройств. Вот пять пауэрбанок, которые по их оценке заслуживают вашего внимания.

Anker Prime Power Bank 27,650 mAh

Этот мощный внешний аккумулятор поддерживает быструю зарядку до 140 Вт через USB-C и способен заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки.

В ходе тестов эксперты выявили, что пауэрбанк может зарядить 13-дюймовый MacBook Air примерно 1,3 раза, а сама батарея полностью восстанавливает заряд всего за 37 минут при использовании мощного адаптера

"Хотя это не самый дешевый павербанк сейчас, выдающаяся репутация Anker в мире потребительских технологий – это то, на что можно положиться", – отметили в обзоре.

Mophie Powerstation Pro 27,000 mAh

Этот пауэрбанк способен одновременно заряжать до четырех устройств. В отличие от конкурентов в сегменте до $200, он оснащен не только USB-портами, но и полноценной розеткой переменного тока мощностью до 100 Вт, что позволяет подключать ноутбуки и другую технику напрямую.

Пользователи хвалят прочный дизайн и наличие ремешка для переноски, но в отличие от Anker Prime здесь цифрового дисплея (вместо него используются 4 светодиодных индикатора).

Anker Nano Portable Charger 5,000 mAh

Для тех, кому нужен максимально компактный вариант, говорится в обзоре. Это небольшой внешний аккумулятор с встроенным USB-C коннектором, который легко помещается в карман.

Несмотря на размеры, он поддерживает зарядку мощностью до 22,5 Вт – этого достаточно для быстрой подпитки большинства современных смартфонов.

Belkin Boost Charge Plus 10,000 mAh

Эта модель получила хорошие оценки за удобство и функциональность. Ее главная фишка – два встроенных кабеля: один USB-C и один Lightning для владельцев старых iPhone. Это позволяет заряжать разные устройства без необходимости носить дополнительные провода.

На нижней части корпуса расположен разъем USB-C с поддержкой функции pass-through charging – это означает, что пауэрбанк может заряжаться сам и одновременно подпитывать подключенное устройство.

INIU Portable Charger 10,000 mAh

Этот пауэрбанк предлагает хорошее соотношение цены и возможностей, позволяя заряжать сразу три телефона и даже использовать встроенную подставку для смартфона.

Кроме того, аккумулятор INIU отличается компактным корпусом и небольшим весом – он примерно на 25% меньше и легче аналогичных моделей. Производитель также предлагает трехлетнюю гарантию, что является одной из самых длительных гарантий на рынке пауэрбанков.

По словам экспертов, при выборе пауэрбанка стоит обращать внимание не только на емкость, но и на скорость зарядки, количество портов и поддержку современных стандартов питания. Именно эти параметры чаще всего определяют, насколько удобным окажется девайс в повседневном использовании.

