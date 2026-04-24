Названа безобидная ошибка, которая тихо и незаметно портит ваш ноутбук

Ошибка в размещении наклеек может обойтись дорого: от перегрева до снижения срока службы устройства.

Украшать ноутбук наклейками – привычная и популярная идея. Устройство сразу становится более "своим", а внешний вид перестает быть скучным. Однако неправильное размещение стикеров может привести к серьезным проблемам и даже повредить ноутбук.

Главная ошибка – наклеивать стикеры на вентиляционные отверстия или рядом с ними, говорится в материале BGR. В таком случае поток воздуха перекрывается, и система охлаждения перестает нормально работать

Из-за этого ноутбук начинает сильнее нагреваться, может терять производительность, внезапно выключаться или со временем даже получить повреждения внутренних компонентов.

Подобные случаи происходят чаще, чем кажется. В ремонтных мастерских нередко встречаются ноутбуки с перегревом, причиной которого оказывается обычная наклейка, закрывшая вентиляцию снизу корпуса. После ее удаления температура устройства сразу приходит в норму.

При этом сами по себе наклейки не являются проблемой. Их можно использовать без риска, если размещать их только на крышке ноутбука. Там они не мешают охлаждению и не влияют на работу устройства.

А вот нижнюю часть корпуса, вентиляционные зоны, порты и шарниры лучше полностью оставлять свободными.

Дополнительно стоит учитывать, что некоторые наклейки могут оставлять следы клея или даже повредить покрытие корпуса при снятии. Это уже влияет не на работу, а на внешний вид и потенциальную стоимость устройства при продаже.

