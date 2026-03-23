Сколько золота можно добыть из старого ноутбука – и стоит ли его разбирать

Несмотря на распространенный миф, разбогатеть на разборке старой техники вряд ли получится.

Многие пользователи уверены, что старые ноутбуки и компьютеры могут стать настоящей "золотой жилой". В сети регулярно появляются советы о том, как извлекать драгоценные металлы из старой техники. Однако реальность куда менее впечатляющая: количество золота в устройствах действительно есть, но оно крайне невелико, пишет BGR.

По оценкам специалистов, в среднем старом ноутбуке содержится около 0,1 грамма золота, тогда как в настольных ПК – 0,2 грамма. Даже при текущих ценах на золото это означает, что стоимость драгоценного металла внутри одного устройства составляет всего несколько долларов.

Золото используется в электронике благодаря своим уникальным свойствам – оно отлично проводит электричество и практически не подвержено коррозии, поэтому применяется в печатных платах, разъемах, контактах и микросхемах. Это обеспечивает стабильную работу устройств на протяжении многих лет

При этом золото присутствует не в виде цельных элементов, а как тончайшее покрытие или микроскопические соединения, делая его извлечение сложным и трудоемким процессом. Эксперты подчеркивают, что в домашних условиях добыча практически не имеет смысла, а промышленная переработка требует специального оборудования.

Несмотря на теоретическую возможность извлечения золота, на практике этот процесс очень сложен. Для получения даже 1 грамма золота вам потребуется разобрать десятки, а иногда и сотни устройств.

Хотя добыча золота в домашних условиях не имеет смысла, переработка электроники остается важной отраслью. В старых ноутбуках содержатся не только драгоценные, но и редкоземельные металлы, которые можно повторно использовать.

В промышленном масштабе переработка становится экономически оправданной: компании перерабатывают тысячи тонн электронных отходов, извлекая ценные материалы и снижая нагрузку на экологию.

В целом, старый ноутбук действительно содержит золото, но его настолько мало, что самостоятельная добыча просто не окупается. Гораздо разумнее сдать устройство на переработку – это и безопаснее, и полезнее для окружающей среды.

