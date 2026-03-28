Лучшие бюджетные ноутбуки 2026 года: какие модели рекомендуют пользователи

Устройства до $1000 обычно становятся компромиссом между ценой и производительностью – и, как показывает практика, вполне удачным.

Несмотря на рост цен на технику, на рынке по-прежнему можно найти качественные ноутбуки дешевле $1000. Журналисты SlashGear изучили пользовательские отзывы и составили список лучших моделей в этом сегменте: от игровых решений до ультрабуков для работы и учебы.

Даже в сегменте до $1000 можно подобрать ноутбук под любые задачи. Главное – понимать, для чего он нужен: тогда даже дешевая модель сможет полностью оправдать ожидания, говорят авторы.

Acer Nitro V15 RTX 4050

Acer Nitro V 15 с видеокартой RTX 4050 – один из самых доступных игровых ноутбуков на сегодня. Его главная фишка – именно производительность: он тянет современные игры и подходит для работы с графикой. Пользователи зачастую отмечают стабильную работу даже под нагрузкой и эффективное охлаждение.

При этом корпус у ноутбука довольно простенький, экран не самый яркий, а автономность оставляет желать лучшего. Но если нужен доступный гейминг – это один из лучших вариантов за свои деньги.

Acer Swift 3

Acer Swift 3 считается универсальным вариантом для повседневных задач. Он не выделяется чем-то одним, но предлагает хороший баланс во всем: производительность, автономность и портативность. Пользователи хвалят его за надежность и удобство в работе, особенно в дороге. Он легко справляется с офисными задачами, браузером и мультимедиа.

Из минусов чаще всего упоминают среднее качество звука и не самый яркий экран, но в целом это один из самых практичных ноутбуков в своем классе.

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus – более специфическое решение, ориентированное на работу в сети. Это Chromebook, поэтому он лучше всего подходит для браузера, документов и видео. Пользователи отмечают быструю работу системы, хорошую автономность и удобство использования.

Однако возможности ограничены самой ChromeOS – тяжелые программы и игры здесь не запустишь. Это хороший выбор для учебы или как недорогой домашний ноутбук.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 – это максимально бюджетный вариант для простых задач. Он подходит для просмотра видео, работы с документами и интернет-серфинга. Пользователи ценят его за очень низкую цену (350 долларов) и достаточную производительность для базовых сценариев. Также он обеспечивает 11-часовую автономную работу, веб-камеру с шумоподавлением и мощную систему вентиляторов.

Но ждать от него высокой скорости или качества экрана не стоит – это устройство начального уровня без лишних возможностей.

Напомним, в начале марта Apple представила бюджетный MacBook Neo – ноутбук с процессором от iPhone, который стоит $599. Новинка выгодно выделяется на фоне конкурентов качеством экрана и его яркостью, а также алюминиевым корпусом.

Руководитель Asus назвал MacBook Neo за $599 "шоком для всего рынка". Ноутбук попросту оказался слишком дешевым для текущей ситуации с дефицитом памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: