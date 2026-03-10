Появились первые обзоры самого дешевого MacBook Neo: блогеры и СМИ в восторге

Журналисты считают, что ни один Windows-ноутбук за аналогичную цену не может конкурировать с Neo.

В сети начали появляться первые обзоры MacBook Neo, и большинство технологических СМИ остались от него в восторге. Журналисты отмечают, что компания впервые за долгое время выпустила по-настоящему дешевый Mac: стартовая цена ноутбука составляет 599 долларов, что делает его самым дешевым MacBook в истории.

Многие издания называют новинку "прорывом в своем классе". Издание 9to5Mac считает, что ни один Windows-ноутбук за аналогичную цену не может конкурировать с Neo. Девайс Apple выгодно выделяется на фоне конкурентов качеством дисплея и его яркостью, а также алюминиевым корпусом,

Отдельной похвалы удостоился механический трекпад, который поддерживает равномерное нажатие по всей поверхности, а не только в нижней части панели – The Verge полагают, что Neo в этом аспекте задает новую планку качества для ноутбуков.

Отдельно эксперты отмечают производительность ноутбука. MacBook Neo получил чип A18 Pro от iPhone. В тестах он показывает очень высокую однопоточную производительность и легко справляется с базовыми задачами вроде браузинга и работы с документами. При этом для тяжелых задач вроде обработки RAW-фото или сложного монтажа мощности может не хватать.

Показатели автономности также оказались на высоком уровне. В тесте The Verge ноутбук продержался 9 часов при обычном использовании (браузер, документы, мультимедиа). Это меньше, чем у MacBook Air, но все равно достаточно для рабочего или учебного дня.

СМИ считают, что теперь производителям Windows-ноутбуков придется очень несладко, особенно на фоне дефицита компонентов и прогнозируемого роста цен на ноутбуки до 40%.

Напомним, вместе с MacBook Neo компания Apple представила новые MacBook Air и Pro на чипе M5. Ноутбуки стали дороже на $100-200, зато памяти в базовых конфигурациях теперь вдвое больше

А в конце 2026 года Apple должна представить MacBook Ultra с сенсорным экраном OLED. Также ноутбук ждет крупный редизайн: он избавится от "челки" в пользу выреза под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone.

